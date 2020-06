Phổi của bé sơ sinh bị bỏ rơi suốt 3 ngày dưới hố ga bị đông đặc

Thêm một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường ở Hà Nội Ngày 25/6, Công an TP.Hà Nội thông tin, vào khoảng 21h30 phút ngày 22/6, lực lượng Công an xã Văn Khê, huyện Mê Linh (Hà Nội) nhận thông tin trên đoạn đường bê tông thuộc cánh đồng thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê có một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên trong chiếc làn nhựa kèm mẩu giấy ghi dòng chữ “vì điều kiện con không nuôi được con. Nếu ai có nhặt được nuôi giúp con. Con xin cảm ơn!”. Bé trai bị bỏ rơi trên đường được Công an xã Văn Khê đưa vào trạm y tế. Ngay sau đó, Công an xã Văn Khê đã đến hiện trường cùng người dân đưa cháu bé vào trạm y tế xã Văn Khê để kiểm tra sức khoẻ. Cháu bé bị bỏ rơi là bé trai mới sinh khoảng 07 ngày, nặng 3,1kg, tình trạng sức khoẻ bình thường. Hiện cháu bé đã được chính quyền, Công an xã hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho một gia đình nhận nuôi. Quỳnh An