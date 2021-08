Tin tức 24h qua: Bắt phạm nhân trốn trại sống như người rừng

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 20:33 PM (GMT+7)

Bắt phạm nhân trốn trại sống như người rừng; Đất đá sạt lở che phủ kín mặt đường, quốc lộ 4C giao thông chia cắt... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bắt phạm nhân trốn trại sống như người rừng

Vào đêm 10/8, rạng sáng 11/8, các đơn vị thuộc công an các tỉnh Lào Cai, Yên Bái đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia thiết lập vòng vây đã bắt giữ đối tượng truy nã Triệu Văn Tài (43 tuổi, quê Lào Cai).

Triệu Văn Tài bị bắt sau hơn 4 tháng trốn khỏi trại giam.

Tài bị bắt tại nơi lẩn trốn ở xã Sơn Thuỷ, huyện Văn Bàn và di lý về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Tài là phạm nhân đang chấp hành án phạt cải tạo 12 năm 3 tháng tù giam tại trại giam Hồng Ca về tội danh Trộm cắp tài sản. Đến ngày 3/4, Tài bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo cơ quan công an, khi lẩn trốn, Tài luôn mang theo hung khí để săn bắn thú rừng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây táp. Ngoài việc sống như “người rừng”, khi chuyển nơi ẩn náu, Tài còn trộm cắp một số tài sản như xe mô tô, gia súc, gia cầm của người dân tại các địa bàn nói trên.

Do không có xe về quê, 2 vợ chồng đi bộ từ Hà Nội về Hòa Bình chịu tang mẹ

Vào khoảng 17h ngày 10/8, trời mưa rất to, tổ công tác tại chốt kiểm soát Quốc lộ 21B thấy hai vợ chồng anh Bùi Văn Tá (SN 1987, ở Kim Bôi, Hoà Bình) và Bùi Thị Hằng (SN 1996) xách theo hành lý, đi bộ theo hướng từ Hà Đông về Thanh Oai.

Lực lượng chức năng đã giúp đỡ vợ chồng anh Tá về quê.

Tại chốt kiểm dịch, anh Tá cho biết sáng 10/8, vợ chồng anh nhận được tin mẹ anh đang hấp hối ở nhà, anh chị phải về ngay. Đang đi làm thuê ở phường Định Công, quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhưng do dịch COVID-19 phải nghỉ việc và cũng không có xe để về quê, anh chị đã đi bộ từ 9h sáng đến Bệnh viện 103 để làm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 rồi tiếp tục đi bộ để về quê ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

Tổ công tác tại chốt kiểm soát Quốc lộ 21B đã đưa anh chị vào trú mưa trong chốt kiểm soát, mời ăn cơm tối và hỗ trợ kinh phí rồi liên hệ người dân giúp anh chị đi nhờ xe, kịp về nhà trong đêm để chịu tang mẹ.

Đằng sau câu chuyện chuyến taxi từ trung tâm Hà Nội đi Ba Vì hết 4,9 triệu

Tối 10/8, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh 7 người dân ngồi vạ vật bên đường bên cạnh là nhiều ba lô, túi đựng vật dụng giữa lúc trời đang mưa.

Theo chia sẻ kèm theo clip, 7 người dân trong clip quê ở tỉnh Sơn La. Họ thuê một chiếc ô tô chở từ cầu Đông Trù (huyện Đông Anh, Hà Nội) lên cầu Trung Hà (huyện Ba Vì, Hà Nội) với giá 4,9 triệu đồng để từ đó bắt xe về quê.

5 trong 7 người đi trên chuyến xe từ Hà Nội lên Ba Vì hết 4,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tài xế ô tô chỉ chở 7 vị khách đến Bệnh viện Ba Vì rồi rời đi mà không thông báo cho khách. Nhóm khách sau đó phải tự đi bộ lên cầu Trung Hà.

Tại chốt kiểm soát COVID-19 tại cầu Trung Hà, sau khi biết được câu chuyện trên, 7 người này được các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 với giá 238.000đ/người,. Ngay trong đêm, 7 người này cũng được một tài xế xe 16 chỗ chở về nhà.

Liên quan đến thông tin trên, tài xế lái xe taxi Đ.P xác nhận anh chính là người đón 7 người ở Sơn La từ trung tâm Hà Nội lên Ba Vì. Anh P. cho biết, trước khi đi giữa anh và 7 người khách đã có sự thỏa thuận giá 4,9 triệu đồng không bao gồm chi phí test COVID-19. Lúc biết khách không test được COVID-19 anh định quay lại đón, nhưng họ từ chối. Anh P đã trả lại 7 người trên 4 triệu đồng.

Đất đá sạt lở che phủ kín mặt đường, quốc lộ 4C giao thông chia cắt

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 22h đêm 10/8 tại Km19+200 QL.4C, đoạn qua địa phận xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đến khoảng 1h sáng 11/8, vị trí trên đã được thông xe. Tuy nhiên, đến 3h sáng cùng ngày, khoảng 2.000m3 đất đá từ taluy dương lại tiếp tục sạt xuống, che phủ kín mặt đường, các phương tiện không thể di chuyển.

Giao thông trên quốc lộ 4C, đoạn qua huyện Vị Xuyên, Hà Giang bị ùn tắc cục bộ.

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Giang cho biết, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Sở GTVT Hà Giang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục sự cố.

Từ 15/8, Bình Định tiếp tục tổ chức 5 chuyến bay đưa người dân ở TPHCM về quê

Ngày 11/8, Bộ Y tế công bố 8.752 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 232.950 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TPHCM, để bảo đảm việc tiếp cận vắc-xin và tăng khả năng huy động nguồn lực của xã hội, UBND TP HCM vừa kiến nghị khẩn Bộ Y tế chính thức cho phép Công ty VinaCapital thực hiện hợp tác công-tư, tổ chức thu phí tiêm vắc-xin theo cơ chế "mua 5 liều vắc-xin sẽ tặng xã hội 1 liều".

Tại Bình Định, sau 4 chuyến bay đưa gần 1.000 người dân Bình Định ở TP.HCM về quê, tỉnh Bình Định tiếp tục tổ chức 5 chuyến bay miễn phí khác để hỗ trợ người dân có nhu cầu trở về địa phương, bắt đầu từ 15/8.

Bắt tạm giam người nuôi 14 con hổ trái phép trong nhà ở Nghệ An

Liên quan đến vụ nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành (Nghệ An), cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, ngụ xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Lực lượng công an thu giữ nhiều con hổ lớn còn sống ở xã Đô Thành

Bị can Hiền bị cáo buộc liên quan đến việc nuôi nhốt trái phép 14 con hổ bị lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện, thu giữ hôm 4/8 vừa qua.

Riêng 3 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, ngụ xã Đô Thành, huyện Yên Thành) là do Công an huyện Yên Thành điều tra, bắt giữ. Hiện Công an huyện đang gia hạn thời gian tạm giữ bà Định để tiếp tục điều tra.

Trước đó, chiều 9/8, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết theo Bộ luật Hình sự, đây là tội phạm rất nghiêm trọng. Để phá chuyên án, lực lượng công an đã quyết tâm cao trong việc đấu tranh với loại tội phạm này… Việc một số con hổ bị chết xảy ra là ngoài ý muốn của tất cả các lực lượng chức năng tham gia.

