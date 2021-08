Tin tức 24h: Huấn "Hoa hồng" bị tai nạn ô tô ở Yên Bái

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 20:06 PM (GMT+7)

Huấn "Hoa hồng" bị tai nạn ô tô ở Yên Bái; Hai người vượt rào thép gai rời khu phong tỏa ở Hà Nội bị phạt 4 triệu đồng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Huấn "Hoa hồng" bị tai nạn ô tô ở Yên Bái

Trưa 2/8, ông Triệu Như Đình, Phó Bí thư xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, xác nhận Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa hồng", 36 tuổi, trú huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) gặp nạn vào chiều 1/8 khi di chuyển qua địa phận xã, trong xe có khoảng 2-3 người.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Facebook

Chiếc Range Rover Sport nằm xoay ngang ra đường, bị nổ lốp, gãy trục trước và vỡ cản trước. Bên trong túi khí trước đã bung ra. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến một nắp bê-tông đặt trên rãnh thoát nước bị vỡ nát. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Vì tự gây tai nạn nên anh Huấn không nhờ công an vào cuộc can thiệp, xin tự khắc phục hậu quả và rời đi.

Hai người vượt rào thép gai rời khu phong tỏa ở Hà Nội bị phạt 4 triệu đồng

Tối 1/8, tại khu vực cách ly y tế trên phường Phúc Tân, nơi giáp ranh với phường Chương Dương, Hà Nội lợi dụng lúc tối trời, lực lượng canh gác mỏng, một số người sinh sống tại đây đã trèo rào thép gai ra ngoài, vận chuyển đồ, thậm chí rời khỏi khu vực cách ly, phong toả.

Ngày 2/8, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Phúc Tân đã lập hồ sơ xử phạt 4 triệu đồng đối với 2 trường hợp vượt rào thép gai rời khỏi phu phong toả.

Tối 1/8, người dân vượt rào thép gai rời khỏi phu phong toả.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định thành lập vùng cách ly y tế trên một phần phường Chương Dương từ 0h ngày 31/7 đến 0h ngày 14/8. Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế, người dân tại khu vực trên không tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác.

Ông Tất Thành Cang tiếp tục bị đề nghị truy tố

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'.

Ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố do có hành vi thông qua chủ trương phát hành 9 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty Sadeco không đúng quy định pháp luật.

Ông Tất Thành Cang tại công an

Ông Tất Thành Cang là người có chức vụ cao nhất trong các bị can bị khởi tố, có tầm ảnh hưởng lớn, có vai trò đầu vụ. Tuy nhiên, do ông Tất Thành Cang chỉ có vai trò quyết định với phần vốn của Văn phòng Thành ủy, chưa có tài liệu thể hiện ông Tất Thành Cang chỉ đạo đối với phần vốn còn lại. Do đó, về trách nhiệm dân sự, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn của Văn phòng Thành ủy tại Công ty Sadeco (16,7%) là 184,2 tỉ đồng.

Yêu cầu không phun khử khuẩn ngoài trời, vào người do kém hiệu quả và ảnh hưởng sức khỏe

Ngày 2/8, Bộ Y tế công bố 7.445 ca nhiễm COVID-19 mới trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 157.919, trong đó có 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế yêu cầu không phun khử khuẩn ngoài trời, vào người do kém hiệu quả và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong quý 3/2021, số lượng vắc-xin COVID-19 về có thể chưa nhiều nhưng tới quý 4 sẽ về nước dồn dập.

Tại Hà Nội, trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phát thông báo khẩn, đề nghị xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho bất cứ ai bị sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người.

Tại TPHCM, Thường trực Thành ủy đã có kết luận về thành lập Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ cấp phát nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân ở 3 cấp gồm: Cấp thành phố; cấp quận, huyện và cấp phường, xã. Để có thể thành lập các trung tâm này, TP.HCM sẽ hoàn thiện các bước về pháp lý, phương thức vận hành để đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện xuyên suốt.

Trong vòng 1 tuần, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức đã huy động toàn bộ lực lượng, trang thiết bị chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị COVID-19.

