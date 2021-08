Tin tức 24h qua: Được tặng 4 xe máy sau khi bị cướp, nữ công nhân môi trường tặng đồng nghiệp 3 chiếc

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 20:02 PM (GMT+7)

Được tặng 4 xe máy sau khi bị cướp, nữ công nhân môi trường tặng đồng nghiệp 3 chiếc; Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy Phan Tấn Tài... là những tin nóng nhất 24h qua.

Khoảng 3h30 ngày 3/8, chị Lê Thị Trâm (SN 1982) – công nhân môi trường thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, làm nhiệm vụ thu gom rác tại đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Khi xuống dốc, do xe rác nặng nên không kéo được, chị Trâm đi xe máy biển kiểm soát 35N1-5297 xuống chỗ bằng phẳng đỗ xe rồi quay lại làm việc.

Công an quận Nam Từ Liêm tặng chị Trâm một chiếc xe máy làm phương tiện cho nữ công nhân môi trường đi làm.

Lúc này, bất ngờ 4 thanh niên đi 2 xe máy xuất hiện và uy hiếp, đe doạ chị Trâm với mục đích cướp xe máy. Bị cướp, chị Trâm đã bật khóc xin 4 tên cướp nhưng. Bất chấp việc nạn nhân khóc lóc xin tha, 4 đối tượng vẫn cướp xe máy từ tay chị Trâm rồi nhanh chóng bỏ chạy. Chị Trâm đã đến cơ quan công an trình báo ngay sau đó.

Ngày 4/8, ngoài chiếc xe máy Công an quận Nam Từ Liêm tặng chị, chị Trâm còn được nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã tặng chị Trâm 3 chiếc xe máy và các hiện vật khác như tiền mặt, quà bánh, sữa... Chị Trâm chỉ giữ lại 1 chiếc xe máy để đi làm, 3 chiếc còn lại chị tặng cho các chị em đồng nghiệp cùng công ty.

Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy Phan Tấn Tài

18h50 ngày 2/8, Tổ tuần tra liên phường gồm 4 cán bộ chiến sỹ, trong đó có Thượng úy Phan Tấn Tài làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch. Trên đường tuần tra, Tổ công tác phát hiện một thanh niên tên Hứa Hán Võ (SN 1994, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) ra đường không cần thiết, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Hiện trường vụ việc Thượng uý công an hy sinh khi truy đuổi thanh niên vi phạm phòng, chống Covid-19

Qua kiểm tra giấy tờ, tổ tuần tra phát hiện nghi vấn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu về trụ sở Công an phường 11, quận 6 để giải quyết. Trên đường đi, đối tượng không chấp hành, phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe khiến xe của Phan Tấn Tài lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân. Thượng úy Phan Tấn Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đến 21h30 cùng ngày không qua khỏi.

Chiều 3/8, Công an TP HCM đã ra Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại úy đối với Thượng úy Phan Tấn Tài.

Sáng 4/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy Phan Tấn Tài, cán bộ Công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Thu giữ nhiều con hổ lớn trong khu dân cư ở Nghệ An

Vào sáng 4/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã khám xét một số cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều con hổ lớn

Bước đầu, công an đã thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành. Cơ quan công an đã điều nhiều xe cẩu để vận chuyển các cá thể hổ này đi phục vụ công tác điều tra.

Được Bộ Y tế phân bổ thêm vắc xin, TPHCM đã có hơn 4 triệu liều

Ngày 4/8, Bộ Y tế công bố 7.618 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 173.914 ca, trong đó có 51.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TPHCM, tính đến nay, TP.HCM là địa phương được phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 nhiều nhất với 4.075.270 liều (bao gồm cả số lượng vắc-xin phân bổ cho các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn) với tỉ lệ phân bổ đạt 29%.

Tại Hà Tĩnh, tính đến chiều 3/8, Hà Tĩnh có hơn 7.000 người về từ các tỉnh đang có dịch, để giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung, nhiều người dân Hà Tĩnh đã chủ động nhường nhà ở của mình cho đồng hương về quê cách ly.

