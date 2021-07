Tin tức 24h qua: Tượng nữ hoàng băng giá Elsa mặt méo ở Sa Pa gây tranh cãi

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 20:31 PM (GMT+7)

Tượng nữ hoàng băng giá Elsa mặt méo ở Sa Pa gây tranh cãi; Đá từ trên cao đổ xuống sau tiếng nổ lớn, 4 công nhân gặp nạn.. là những tin nóng nhất 24h qua.

Tượng nữ hoàng băng giá Elsa mặt méo ở Sa Pa gây tranh cãi

Ngày 19/7, UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã có thông tin về bức tượng mô phỏng theo nhân vật Nữ hoàng băng giá Elsa - bước ra từ bộ phim hoạt hình Frozen của Walt Disney được đặt tại điểm checkin của Công ty CP Đầu tư An Sa Pa Queen tại Tổ 4 – Phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa.

Ngay sau khi xuất hiện, bức tượng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, có ý kiến cho rằng việc copy không thể giống 100% được, nhưng đa phần nhiều người đánh giá bức tượng “biến dạng” so với phiên bản gốc vì mặt méo, cơ thể cường tráng hơn bình thường.

Qua kết quả kiểm tra ban đầu, Công ty CP Đầu tư An Sa Pa Queen vận chuyển tượng là dạng tượng đúc sẵn, không phải xây dựng tại chỗ, mang về và cho đặt trên mái tầng 2 của khu nhà cũ hiện tại. Bức tượng cao khoảng 3m, bề rộng tuyệt đối khoảng 3m.

UBND phường Phan Si Păng đã thực hiện lập biên bản, tạm dừng mọi hoạt động của Công ty tại địa điểm nêu trên và mời Giám đốc Công ty đến trụ sở UBND phường để làm việc, quán triệt, thông tin, tuyên truyền đến chủ cơ sở về chủ trương, quy định liên quan đến điểm checkin. Đồng thời thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn đối chiếu các quy định tham mưu cho UBND thị xã xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trước đó, hồi tháng 4/2021, dân mạng cũng được một phen dậy sóng khi xuất hiện bức tượng Nữ thần tự do ở một điểm check-in có tên An Sa Pa thuộc thị xã Sa Pa. Nhiều người đánh giá bức tượng này là Nữ thần tự do phiên bản lỗi.

Đá từ trên cao đổ xuống sau tiếng nổ lớn, 4 công nhân gặp nạn

Vào khoảng 13h ngày 18/7, sau tiếng nổ lớn tại mỏ đá của Công ty TNHH Havico Hà Nam, thuộc địa bàn thôn Đồng Ao, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, một lượng lớn đá từ trên cao bất ngờ đổ xuống khiến 2 người chết và 2 người bị thương.

Mỏ đá nơi xảy ra sự việc. Báo Tài nguyên và Môi trường

Qua báo cáo ban đầu của chính quyền xã, do hôm xảy ra sự việc có mưa, sét, dẫn đến chập dây điện trong quá trình nổ mìn. Hiện chưa rõ danh tính những người gặp nạn. Công an tỉnh Hà Nam đang điều tra, làm rõ sự việc để có kết luận cuối cùng.

Chốt kiểm dịch nói bánh mì 'không phải lương thực' bị chấn chỉnh

Khoảng 15h30 chiều 18/7, anh T.V.E. (công nhân làm việc trong công trường của một dự án du lịch ở phía Bắc TP. Nha Trang), đã đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống. Khi đến đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh (thuộc phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang), anh E. bị lực lượng chức năng dừng xe và kiểm tra. Anh E. xuất trình giấy tờ đi lại làm việc và giải thích đi mua bánh mì cho bạn bị ốm. Tuy nhiên, các cán bộ của tổ liên ngành phường Vĩnh Hòa đã thu giữ giấy tờ, đưa xe anh E. về phường xử lý.

Một phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà đã quát tháo anh E., bảo rằng bánh mì không phải là “lương thực, thực phẩm thiết yếu” nên việc anh này đi mua là vi phạm quy định chống dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Trưa 19/7, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà Nguyễn Thị Hà cho biết đã quán triệt, chấn chỉnh đối với tổ liên ngành phường Vĩnh Hòa về việc ứng xử, xử lý các vi phạm của người dân trong phòng chống dịch COVID - 19, và đã chỉ đạo trả lại xe và giấy tờ cá nhân cho anh E.

Bão số 3 Cempak đã tăng lên cấp 9, sóng biển có nơi cao tới 5m

Hồi 16 giờ chiều nay (19/7), bão số 3 Cempaka đang ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã mạnh từ cấp 8 lên cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 3 Cempaka. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Cempaka có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 3 Cempaka, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,5-5m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3 trên Biển Đông, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong đêm nay và ngày mai (20/7) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

F0 ở TP.HCM sẽ được trở về nhà sau 10 ngày nếu xét nghiệm kháng nguyên âm tính

Ngày 19/7, Bộ Y tế công bố 4.175 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên đến 58.025 ca.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế công bố 80 ca tử vong do COVID-19 số 255-334. Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 9 đến ngày 19/7 ghi nhận tại TPHCM, Đồng Tháp, Long An, Bắc Ninh, Vĩnh Long và Trà Vinh. Như vậy, đến nay Việt Nam có 334 bệnh nhân COVID-19 tử vong, trong đó riêng đợt dịch thứ 4 có 299 ca.

Tại TPHCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa yêu cầu giám đốc các bệnh viện trên địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt trong tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nặng, tuyệt đối không được từ chối nếu vẫn còn khả năng tiếp nhận điều trị.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TPHCM đã cho phép sử dụng thêm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 10 để quyết định cho F0 không triệu chứng xuất viện.

Tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố đã chủ động áp dụng biện pháp mạnh nhằm tận dụng tối đa “thời điểm vàng” ngăn không cho số ca mắc mới tăng lên. Người dân không nên mua gom hàng hóa, chỉ cần mua đủ dùng, vì các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh vẫn được phép hoạt động.

