Bão số 3 Cempaka mạnh thêm, biển động rất mạnh, sóng cao tới 5m

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 17:46 PM (GMT+7)

Bão số 3 Cempak đã tăng lên cấp 9, gió giật cấp 11 gây biển động rất mạnh, sóng biển có nơi cao tới 5m.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 3 Cempaka. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ chiều nay (19/7), bão số 3 Cempaka đang ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã mạnh từ cấp 8 lên cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Đến 16 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở trên vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 21/7, bão số 3 ở trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống còn cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Cempaka có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 3 Cempaka, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,5-5m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3 trên Biển Đông, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong đêm nay và ngày mai (20/7), ở phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong chiều tối và đêm nay (19/7), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguồn: http://danviet.vn/bao-so-3-cempaka-manh-them-bien-dong-rat-manh-song-cao-toi-5m-5020211971747192...