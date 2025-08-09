Hoàn thành phá dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập'

Hiện khu vực tòa nhà "Hàm cá mập" vẫn được quây rào tôn để dọn dẹp mặt bằng và phục vụ các đơn vị lắp đặt giàn giáo chỉnh trang công trình thuộc Tổng công ty Thương Mại Hà Nội - Hapro (số 7-9 Đinh Tiên Hoàng). Việc chỉnh trang tòa nhà được tiến hành cả phía sát tòa "Hàm cá mập" và mặt tiền nhìn ra Hồ Gươm.

Tòa nhà "Hàm cá mập" đã phá xong, chính quyền đang chỉnh trang tòa nhà Hapro (số 7-9 Đinh Tiên Hoàng). Ảnh: Võ Hải

Một công trình khác nằm trong giai đoạn 1 của dự án chỉnh trang mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nhà hàng Thủy Tạ nằm sát Hồ Gươm cũng đang được tháo dỡ phần đầu hồi (do không nằm trong kiến trúc ban đầu). Dự kiến công trình 2 tầng này sẽ được hoàn trả lại nguyên vẹn kiến trúc gần 90 năm trước với thiết kế kiểu Á - Đông, mái cong và hệ thống cột trụ tròn thả chân xuống mặt hồ.

Bãi xe trên đường Đinh Tiên Hoàng đã được di dời, thảm lại mặt đường, sửa chữa lắp đặt dải phân cách giữa để tổ chức lại giao thông.

Đầu hồi công trình nhà hàng Thủy Tạ cũng đang được phá dỡ. Ảnh: Võ Hải

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2 thành phố sẽ nghiên cứu giải pháp phát triển không gian ngầm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; tiếp tục chỉnh trang hết lớp nhà thứ nhất mặt phố xung quanh; cải tạo tổng thể hạ tầng kỹ thuật để tương xứng với hoạt động của Hồ Gươm là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Việc phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nằm trong chủ trương chung của thành phố là nghiên cứu quy hoạch mở rộng không gian công cộng khu vực Hồ Gươm.

Đường Đinh Tiên Hoàng (khu vực bãi xe cũ) được trải thảm. Ảnh: Võ Hải

Cùng với chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chính quyền Hà Nội cũng nghiên cứu quy hoạch, cải tạo khu vực phía đông Hồ Gươm theo hướng tăng cường không gian công cộng, không gian mở, phục vụ cộng đồng.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và hoàn thành di dời các công trình phía đông Hồ Gươm vào dịp ngày 2/9. Nhưng đến nay việc cải tạo phía đông Hồ Gươm vẫn chưa được triển khai.

Hồ Gươm rộng 12 ha, nằm giữa các phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, xung quanh tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, trong đó có cụm di tích quốc gia đặc biệt Hồ Gươm - Ngọc Sơn và di tích quốc gia đền Bà Kiệu.