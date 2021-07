Tin tức 24h qua: Phá đá, thông hầm qua đèo Tam Điệp thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 20:23 PM (GMT+7)

Phá đá, thông hầm qua đèo Tam Điệp thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam; Trèo cây chặt lá cho dê ăn, người phụ nữ bị điện giật tử vong... là những tin nóng nhất 24h qua.

Phá đá, thông hầm qua đèo Tam Điệp thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam

6h sáng nay (12/7), Tập đoàn Sơn Hải đã cho phá đá, thông hầm bên phải tuyến của cao tốc Bắc - Nam qua dãy núi Tam Điệp. Trước đó, vào ngày 26/6/2021, hầm trái tuyến dài 245m cũng được đào thông. Hiện đơn vị thi công đang tiếp tục thực hiện công việc còn lại tại hai hầm chui này.

Việc thông 2 hầm qua dãy núi Tam Điệp sẽ nối vào đường cao tốc Bắc - Nam ở gói thầu xây lắp số 11 đoạn qua địa phận huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Hầm phải tuyến trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45 qua núi Tam Điệp được thông vào rạng sáng ngày 12/7

Gói thầu trên chiều dài tuyến là 15,4km, đi qua các huyện: Hoa Lư, Yên Mô, TP Tam Điệp (thuộc tỉnh Ninh Bình) và huyện Hà Trung (thuộc tỉnh Thanh Hóa). Đơn vị thi công là Tập đoàn Sơn Hải và Doanh nghiệp Xuân Trường. Trong đó, phần hầm có chiều dài 245m và 1,7km đường do Tập đoàn Sơn Hải thi công.

Theo thiết kế, hầm có 2 ống hầm, mỗi ống gồm 1 hầm đơn hoàn chỉnh lưu thông một chiều đảm bảo tĩnh không đứng tối thiểu 5m; diện tích mặt cắt mỗi ống hầm ~ 99m2; tim hai hầm đơn cách nhau 45m; bề rộng mặt cắt ngang mỗi hầm 14,05m, gồm 3 làn xe cơ giới. Đường chính hai bên đầu hầm có dải dừng xe khẩn cấp với bề rộng 2m, dài 30m (không kể chiều dài đoạn chuyển làn) bố trí không liên tục, so le nhau khoảng cách 4-5 km/điểm.

Trèo cây chặt lá cho dê ăn, người phụ nữ bị điện giật tử vong

Chiều 11/7, đang chặt lá trên cành cây cao về cho dê ăn, chị H.M.A (ngụ Buôn Tul B, xã EaWer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) bất ngờ bị điện giật. Em gái phát hiện, vội hô hoán người tới ứng cứu nhưng không kịp, khi mọi người đưa được chị H.M xuống thì nạn nhân đã tử vong.

Nhiều người tới ứng cứu nhưng chị H.M đã tử vong. Ảnh: Facebook

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Ea Wer đã đến nhà động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng để lo mai táng; báo cáo vụ việc lên cấp trên, đồng thời phối hợp các nhóm thiện nguyện quyên góp hỗ trợ gia đình chị H.M.

Bị phạt gần 5 triệu đồng vì “bốc đầu” xe máy rồi đăng lênTiktok

Công an huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội nhận được phản ánh của người dân về việc một tài khoản Tiktok đăng tải clip 2 nam thanh niên "bốc đầu" xe máy, không đội mũ bảo hiểm gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực huyện Chương Mỹ.

P.X.C chở theo N.H.V “bốc đầu” xe máy rồi đăng lên Tiktok (ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh, Công an huyện Chương Mỹ đã làm rõ người điều khiển xe trong clip là P.X.C (SN 2003, trú Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội) và người ngồi sau là N.H.V (SN 2004, trú Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội). Ngày 30/6, Công an huyện Chương Mỹ đã triệu tập 2 nam thanh niên nói trên đến trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngày 12/7, Công an huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.X.C về các lỗi điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Tổng mức tiền phạt đối với P.X.C là 4,75 triệu đồng.

Việt Nam ghi nhận kỉ lục hơn 2000 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày

Ngày 12/7, Bộ Y tế công bố 2367 ca nhiễm COVID-19 trong nước, trong đó trong ngày TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 1.764 ca, nâng tổng số ca cả nước lên đến 32199. Đây là số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát tại Việt Nam và tại TP.HCM.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Y tế về việc cho phép thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà theo đề nghị của các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế vừa ban hành công văn về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ TP. HCM về địa phương từ 7 ngày lên 14 ngày, xét nghiệm 3 lần.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế công bố 6 ca tử vong do COVID-19. Đây là ca tử vong số 120, 121, 122, 123, 124, 125 do liên quan đến dịch COVID-19 tại Việt Nam và cũng là ca tử vong số 85, 86, 87, 88, 89, 90 trong đợt dịch lần thứ 4 này.

Tại Hà Nội, từ 0h ngày 13/7, dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. TP tiếp tục yêu cầu dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Tại TPHCM, UBND TP.HCM đã ra văn bản tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra việc triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp về giao thông vận tải trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, đối với các trường hợp đi lại trong phạm vi TP.HCM do nhu cầu thật sự cần thiết (quy định tại Chỉ thị số 16) thì không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

