Nhà Trắng nói về khả năng ông Zelensky xuất hiện ở Alaska

Tổng thống Ukraine Volodymyr hiện kiên quyết bác bỏ khả năng Kiev trao đổi lãnh thổ với Moscow. Ảnh: Reuters.

NBC News ngày 9/8 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng và một số nguồn thạo tin cho hay đề xuất này “đang được thảo luận”.

Trước đó, ông Trump thông báo sẽ gặp ông Putin tại Alaska để thảo luận về đề xuất ngừng bắn của phía Nga. Kế hoạch này được cho là bao gồm việc chấm dứt xung đột để đổi lấy việc Kiev nhượng lại các vùng lãnh thổ phía đông cho Nga. Phía Nga đã xác nhận địa điểm diễn ra cuộc gặp ở Alaska.

Ông Zelensky hiện tại kiên quyết bác bỏ ý tưởng nhượng bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, cảnh báo một thỏa thuận hòa bình bất lợi sẽ chỉ tạo điều kiện để Nga tập hợp lực lượng và tấn công trở lại trong tương lai.

Một quan chức Nhà Trắng nói với NBC News rằng “mọi người đều rất hy vọng điều đó sẽ xảy ra”, ám chỉ khả năng ông Zelensky có mặt ở Alaska. Hiện chưa rõ nếu tới Alaska, ông Zelensky có gặp riêng ông Trump và ông Putin hay không.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói: “Tổng thống vẫn để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên. Hiện tại, chúng tôi tập trung vào việc chuẩn bị cuộc gặp song phương theo đề nghị của Tổng thống Putin”.

Một nguồn tin khác của Nhà Trắng chia sẻ với CBS News rằng tình hình vẫn đang thay đổi và lời mời có thể sẽ bao gồm cả ông Zelensky.

Ông Trump từng gợi ý sự tham gia của ông Zelensky là điều kiện tiên quyết cho tiến trình hòa bình, nhưng sau đó đổi ý. Hôm 7/8, ông Trump nói vẫn sẽ gặp ông Putin ngay cả khi nhà lãnh đạo Nga không gặp ông Zelensky.

Ông Putin nói về nguyên tắc không phản đối gặp ông Zelensky, nhưng nhấn mạnh “vẫn còn khoảng cách để điều này có thể xảy ra”.