Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài hết ngày 11/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/8, ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 37.1 độ, trạm Ninh Bình (Ninh Bình) 37.6 độ, trạm Đô Lương (Nghệ An) 37.7 độ, trạm Tuyên Hóa (Quảng Trị) 38.6mm,… Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 60-65%.

Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến hết ngày 11/8.

Dự báo ngày 10/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%. Từ ngày 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần.

Ngày 10-11/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Từ ngày 12/8, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Diễn biến mưa dông ở Nam Bộ

Trong chiều nay (9/8), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 12h đến 15h ngày 9/8 có nơi trên 30mm như: trạm Mỹ Xuân (TP. Hồ Chí Minh) 73.6mm, tram Bàu Đồn (Tây Ninh) 47.2mm, trạm Định Thành (Cà Mau) 33.4mm,…

Dự báo chiều tối và đêm 9/8, ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi 60mm.

Chiều tối và tối 9/8, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết từ đêm 9/8 đến ngày 11/8:

Bắc Bộ: Đêm 9/8 và ngày 10/8: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng nóng. Đêm 10/8 và ngày 11/10: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Nam chiều tối 11/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 11/8 đến ngày 19/8:

Bắc Bộ ngày 12/8, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng từ ngày 13-18/8 Bắc Bộ có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng ngày 13-18/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa từ đêm 11-18/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 12-14/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.