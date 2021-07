Sau Nữ thần tự do, tượng Nữ hoàng băng giá Elsa phiên bản “biến dạng” lại xuất hiện ở Sa Pa

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 13:00 PM (GMT+7)

Bức tượng mô phỏng theo nhân vật Nữ hoàng băng giá Elsa nhưng nhiều người đánh giá là “biến dạng” so với phiên bản gốc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về một bức tượng mô phỏng theo nhân vật Nữ hoàng băng giá Elsa - bước ra từ bộ phim hoạt hình Frozen của Walt Disney.

Tượng Nữ hoàng băng giá Elsa xuất hiện ở Sa Pa khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ảnh Lào Cai Online.

Ngay sau khi xuất hiện, bức tượng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đa phần mọi người đánh giá bức tượng này không đẹp, có nhiều lỗi so với hình ảnh của Elsa trên phim.

“Nữ hoàng băng giá phiên bản biến dạng à, mình thấy không đẹp”; “Mắt hơi sợ, cơ thể cũng cường tráng hơn bình thường, khuôn mặt cứ méo méo”; “Elsa tập gym hay sao tay hơi có bắp?”… đó là những bình luận của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có người có cái nhìn khách quan hơn về bức tượng. “Theo mình, việc copy không thể giống 100% được. Mà Elsa đây có lẽ chủ cơ sở đang theo một phong cách riêng. Elsa mà trong phim hoạt hình ai chả biết rồi, nhân vật hoạt hình có thể biến đổi mang tới góc độ giả trí đa dạng hơn cho khách mà”, facebooker N.B bình luận.

Tượng Nữ thần tự do từng xuất hiện ở Sa Pa nhưng bị đánh giá là “phiên bản lỗi” so với bản gốc. Ảnh: Facebook.

Trước sự việc trên, ngày 19/7, UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã có thông tin về sự việc.

Qua nắm bắt thông tin kiểm tra thực địa, UBND thị xã đã phát hiện tại điểm checkin của Công ty CP Đầu tư An Sa Pa Queen tại Tổ 4 – Phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa đặt bức tượng bán thân.

Ngay sau khi phát hiện, ngày 16/7, UBND thị xã đã có văn bản chỉ đạo Phường Phan Si Păng chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đội Quản lý trật tự đô thị kiểm tra để xử lý công trình xây dựng trên.

Qua kết quả kiểm tra ban đầu, Công ty CP Đầu tư An Sa Pa Queen vận chuyển tượng là dạng tượng đúc sẵn, không phải xây dựng tại chỗ, mang về và cho đặt trên mái tầng 2 của khu nhà cũ hiện tại. Bức tượng cao khoảng 3m, bề rộng tuyệt đối khoảng 3m.

Bức tượng cao khoảng 3m, bề rộng tuyệt đối khoảng 3m.

Hiện nay, UBND phường Phan Si Păng đã thực hiện lập biên bản, tạm dừng mọi hoạt động của Công ty tại địa điểm nêu trên và mời Giám đốc Công ty đến trụ sở UBND phường để làm việc, quán triệt, thông tin, tuyên truyền đến chủ cơ sở về chủ trương, quy định liên quan đến điểm checkin. Đồng thời thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn đối chiếu các quy định tham mưu cho UBND thị xã xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Vượng – Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Sa Pa cho hay, bà đã nhận được thông tin vụ việc, đồng thời cho cán bộ đi kiểm tra, xác minh.

Trước đó, hồi tháng 4/2021, dân mạng cũng được một phen dậy sóng khi xuất hiện bức tượng Nữ thần tự do ở một điểm check-in có tên An Sa Pa thuộc thị xã Sa Pa. Nhiều người đánh giá bức tượng này là Nữ thần tự do phiên bản lỗi.

Không chỉ có tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi”, tại khu du lịch này còn tạc lại cả tác phẩm điêu khắc Núi Rushmore của Mỹ (tạc chân dung 4 vị tổng thống Mỹ vào vách núi) nhằm phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh, thế nhưng nhìn chúng cũng không giống phiên bản gốc là mấy.

Nguồn: http://danviet.vn/sau-nu-than-tu-do-tuong-nu-hoang-bang-gia-elsa-phien-ban-bien-dang-lai-xuat-hi...Nguồn: http://danviet.vn/sau-nu-than-tu-do-tuong-nu-hoang-bang-gia-elsa-phien-ban-bien-dang-lai-xuat-hien-o-sa-pa-50202119712592165.htm