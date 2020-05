Tin tức 24h qua: Thông tin sốc vụ sập tường 10 người chết ở Đồng Nai

Thứ Sáu, ngày 15/05/2020 21:00 PM (GMT+7)

Thông tin sốc vụ sập tường 10 người chết ở Đồng Nai; Thêm 25 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 313 là những tin nóng nhất 24h qua.

Thông tin sốc vụ sập tường 10 người chết ở Đồng Nai

Chiều 14/5, một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare (Đường số 08, Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), do nhà thầu là Công ty TNHH Hà Hải Nga thi công. Vụ tai nạn lao động đã cướp đi sinh mạng của 10 người và làm 15 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn lao động do sập tường công trình.

Đại tá Trần Tuấn Triệu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tiết lộ, thời điểm xảy ra vụ việc có hơn 50 công nhân đang làm việc.

Trong đó có khoảng 35 người thoát nạn, không bị thương cũng được cơ quan điều tra ghi lời khai, phục vụ điều tra. Đáng nói, nhiều người thoát nạn cho biết hiện họ chưa có hợp đồng lao động, chưa được quán triệt về an toàn lao động.

Ngày 15/5, Đại tá Nguyễn Văn Kim cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự ông Hà Duy Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga, cùng 2 nhân viên của công ty này. Đây là đơn vị nhà thầu thi công công trình xây dựng Nhà máy Công ty AV Healthcare.

CSGT ra quân tổng kiểm tra kiểm soát phương tiện giao thông

Từ ngày 15/5 đến 14/6, lực lượng CSGT trên toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từ 6h sáng nay, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), lực lượng CSGT đã tổ chức ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi bị CSGT kiểm tra nhưng họ đều đồng thuận với lực lượng chức năng, ủng hộ đợt tổng kiểm soát lần này.

Các đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Theo kế hoạch này, thời gian thực hiện tổng kiểm soát, CSGT các đơn vị, địa phương được dùng kiểm soát các loại giấy tờ theo quy định như: Giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật.

Trong kế hoạch lần này, người dân được quyền giám sát hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát bằng ghi âm, ghi hình trực tiếp. Tuy nhiên, việc ghi âm, ghi hình cũng phải diễn ra ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm nội dung ghi âm, ghi hình không bị cắt xén, chỉnh sửa, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đặc biệt tại Hà Nội, đội tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý vi phạm tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh cho biết, ngay trong ngày đầu ra quân đã kiểm tra, phát hiện một tài xế điều khiển ô tô tải vi phạm nồng độ cồn vượt gần gấp đôi mức cao nhất. Đối với tài xế điều khiển ô tô tải 29C-368.32 vi phạm nồng độ cồn 0,783 mi li gam/1 lít khí thở sẽ bị xử lý phạt tiền đến 40 triệu đồng, tước GPLX gần 2 năm, ngoài ra áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ xe tải đến 7 ngày theo qui định của Nghị định số 100.

Thêm 25 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 313

Ngày 15/5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2 nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước ta lên 313 ca. 25 ca này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Các chuyên gia tại buổi hội chẩn liên viện. (Ảnh: Lê Hảo).

Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ hôm nay, 15/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chúng ta không còn tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, không được mất cảnh giác khi dịch bệnh còn lây nhiễm ở nhiều nước và chưa có vaccine, thuốc đặc trị.

Ở một diễn biến khác, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, tính đến tối 14/5 đã có 30 người mong muốn được hiến tặng một thùy phổi cho bệnh nhân 91, 43 tuổi là phi công Vietnam Airlines. Trong đó, người trẻ nhất mới 35 tuổi.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc trung tâm cho biết, đây là những nghĩa cử vô cùng đáng trân trọng của cộng đồng, thông điệp yêu thương đã lan toả rất nhanh chỉ sau hơn 1 ngày.

Dù vậy, trường hợp có chỉ định ghép phổi cho bệnh nhân 91, ưu tiên hàng đầu vẫn làm tìm được nguồn tạng hiến từ người cho chết não. Những trường hợp đăng ký hiến sống sẽ được chọn là phương án 2 khi không thể tìm được nguồn từ người cho chết não.

Bộ Công an khen công an 3 tỉnh phá án vụ bí thư xã giết người, giả chết

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa gửi thư khen công an các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước; Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an do đã phối hợp điều tra, khám phá nhanh vụ giết người, tạo hiện trường giả, đốt xác nạn nhân để phi tang.

UBND tỉnh Đắk Nông thưởng nóng ban chuyên án 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tại buổi họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án giết người, tạo hiện trường giả do Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức hôm 11/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Nữ Ngọc Hạnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh thưởng nóng Công an tỉnh Đắk Nông số tiền 200 triệu đồng.

Trước đó, ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng điều tra làm rõ vụ giết người, tạo hiện trường giả, đốt xác nạn nhân để phi tang xảy ra ngày 3/5 tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông; bắt giữ Đỗ Văn Minh (SN 1971) khi đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, thu giữ nhiều vật chứng.

Nghi phạm Đỗ Văn Minh vốn là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Do làm ăn nợ nần nhiều, ông ta đã giết người cháu rồi bỏ vào ôtô, đốt xe, tạo hiện trường giả mình bị tai nạn giao thông tử vong. Mục đích của ông ta là nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm nhân thọ 18 tỉ đồng. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn sang Bình Phước và theo dõi đám tang mình từ xa qua camera của gia đình trên điện thoại di động.

