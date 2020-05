Nhiều người dân ở TP.HCM bất ngờ khi bị CSGT dừng phương tiện để kiểm tra

Thứ Sáu, ngày 15/05/2020 16:01 PM (GMT+7)

Bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhiều người chạy xe máy ở TP.HCM tỏ ra bất ngờ và yêu cầu CSGT giải thích.

Ngày 15/5, các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát các phương tiện.

Ngày 15/5, các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát các phương tiện. Trong ngày đầu ra quân, CSGT tập trung kiểm tra xử lý người đi xe máy vi phạm.

Tại cửa hầm Thủ Thiêm phía quận 2, đội CSGT Bến Thành phụ trách chốt chặn để kiểm tra phương tiện hướng lưu thông từ quận 1 sang quận 2. Nhiều trường hợp khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra tỏ ra bất ngờ vì cho rằng mình không có lỗi vi phạm, yêu cầu CSGT giải thích.

“Tôi đang chạy trên đường với tốc độ bình thường nhưng bị dừng xe kiểm tra nên rất bất ngờ. Khi CSGT giải thích đang thực hiện chuyên đề ra quân tổng kiểm soát, nên dừng bất kỳ phương tiện nào để kiểm tra, khi đó tôi mới hiểu vấn đề và vui vẻ chấp hành”, anh Nguyễn Tuấn cho biết. Sau khi xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ, anh Tuấn tiếp tục di chuyển.

Theo anh Tuấn, việc kiểm tra này cũng khiến người dân, đặc biệt là người đi xe máy bối rối vì nhỡ có người có việc gấp chạy ra đường, hoặc nhà gần đó chạy xe đi mua đồ nên không mang giấy tờ, như vậy rất dễ bị tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, anh Tuấn cũng cho rằng việc kiểm tra kiểm soát này là cần thiết để hạn chế các đối tượng ma tuý, đối tượng mang hung khí đi làm việc xấu,….

Trong hơn 1 giờ ra quân kiểm tra, Đội CSGT tại đây đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp mang không mang giấy tờ xe khi di chuyển trên đường.

Cũng trong sáng nay, trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6), nhiều trường hợp chạy xe vi phạm luật giao thông cũng bị Đội CSGT Chợ Lớn lập biên bản, xử lý.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi bị CSGT kiểm tra nhưng họ đều đồng thuận với lực lượng chức năng, ủng hộ đợt tổng kiểm soát lần này.

Bị CSGT lập biên bản phạt 800 ngàn đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 7 ngày vì lỗi vi phạm tốc độ, anh Châu Chí Công cho biết: “Nói chung mình chạy sai thì mình phải chịu. Còn phạt thì là chỉ để nhắc nhở. Mình nghĩ mọi người ý thức trách nhiệm với tốc độ hơn, đường phố sẽ giảm tai nạn giao thông, khi mất tiền thì phải tự nhớ chuyện mình làm sai”.

Chị Trần Thị Phượng (ngụ quận 5) được lực lượng chức năng dừng xe và nhắc nhở lưu thông đúng làn đường, nói: “Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những lần mình lưu thông tiếp theo. Việc ra quân xử lý mạnh như vậy, sẽ giúp cho người người người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông hơn”.

Cũng trên tuyến đường này, chỉ trong 2 giờ đã có gần 30 trường hợp bị lập biên bản xử lý hoặc bị tạm giữ xe với các lỗi: vượt quá tốc độ cho phép, không có giấy phép lái xe, không giấy tờ xe...

Theo PC08 Công an TPHCM, sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, giãn cách xã hội được nới lỏng, mật độ lưu lượng người, phương tiện trên địa bàn tăng mạnh. Trong đó, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng có chiều hướng gia tăng... Ngoài việc tập trung điều tiết, xử lý kéo giảm tai nạn giao thông, Công an TP cũng sẽ tập trung xử lý vi phạm đối với loại hình ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe container, ô tô con, xe máy... trên toàn địa bàn.

Trung tá Đoàn Văn Qưới, Phó Trưởng phòng PC08 Công an TP.HCM cho biết: “Nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, các đơn vị sẽ tập trung quyết liệt vào xử lý thêm nồng độ cồn. Hiện đang trong đợt phòng ngừa dịch COVID-19 nên chúng tôi cũng đã có những biện pháp phòng ngừa, như: sử dụng ống thổi riêng, dùng dụng cụ sát khuẩn để vệ sinh lau chùi trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ và người dân”.

Từ nay cho đến hết ngày 14/6, Công an TP.HCM sẽ huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông, phối hợp với các đơn vị trực thuộc và công an 24 quận, huyện tổng kiểm tra rà soát tất cả các loại phương tiện để kéo giảm tai nạn giao thông. Đồng thời tăng cường các đợt tuần tra kiểm soát từ 19h đến 2h sáng mỗi ngày để rà soát toàn địa bàn về vấn đề an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

