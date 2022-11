Tin tức 24h qua: Sẽ xem xét kỷ luật Đảng với nữ thiếu tá say xỉn lái ô tô gây tai nạn

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ việc

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chính thức được nghỉ việc kể từ hôm nay, 1-11, theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, ông Sơn đã có nhiều lần nộp đơn xin nghỉ việc và đã được các cơ quan chức năng xem xét.

Sau khi Thứ trưởng Sơn nghỉ việc, lãnh đạo Bộ Y tế hiện có Bộ trưởng Đào Hồng Lan và các thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP.HCM thời điểm dịch bùng phát. Ảnh: HCDC

Ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964 tại TP.HCM, là phó giáo sư, tiến sĩ y khoa. Nếu theo quy định hiện hành về tuổi nghỉ hưu, đến năm 2025 ông Sơn mới nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Trường Sơn có hơn 30 năm làm công tác chuyên môn. Tháng 11-2018, ông Nguyễn Trường Sơn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Thời gian qua, ông Sơn mắc bệnh và phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Sẽ xem xét kỷ luật Đảng với nữ thiếu tá say xỉn lái ô tô gây tai nạn

Chiều 1-11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã họp, xem xét xử lý kỷ luật đối với Thiếu tá T.T.L. Lý do là bà L. có hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn.

Hình ảnh người dân ghi lại. Ảnh: TS

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các quy định của ngành, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Đội trưởng xuống Phó Đội trưởng đối với Thiếu tá L. Đồng thời, tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng đối với sai phạm của bà L.

Công an TP Pleiku cũng củng cố hồ sơ, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trước đó, Thiếu tá T.T.L. (38 tuổi) là Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Đắk Đoa.

Tối 28-10, Thiếu tá L. điều khiển ô tô đâm vào dải phân cách. Khi bà L. lùi xe về sau thì va chạm với một xe máy lưu thông cùng chiều, rồi tiếp tục va chạm với một ô tô khác.

Theo nội dung clip người dân ghi lại, Thiếu tá L. có dấu hiệu say xỉn, nôn ngay trên xe. Người quay clip hỏi “chị say hả?”, chị L. trả lời là “dạ say”.

Phó Giám đốc Công an Bình Dương thông tin về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Chiều 1-11, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, VKSND Bình Dương đã ký quyết định yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhập vụ án nhằm xử lý triệt để, toàn diện hành vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng.

Liên quan đến vụ án này, tại Bình Dương có 6 cá nhân đã làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an tỉnh. Đó là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, cầu thủ Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

6 người này tố bà Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam tại TP.HCM từ ngày 24-3-2022 đến nay.

Công an Hà Nội đang điều tra vụ lừa đảo, rửa tiền “nhiều nghìn tỷ”

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội

Sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Liên quan đến dự thảo luật này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội (Đoàn Hà Nội) cho biết, hiện Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ.

“Chúng ta không thừa nhận tiền ảo, tiền số, nhưng thực tế đang có thị trường ngầm. Phần lớn tội lừa đảo đều thông qua tiền ảo để rửa tiền, như vụ án tôi báo cáo lúc đầu’, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, đối tượng chủ mưu, tổ chức các hoạt động phạm tội này là người nước ngoài, thuê rất nhiều người nước khác, trong đó có người Việt Nam, trụ sở, địa điểm tổ chức thực hiện hành vi phạm tội là ở nước ngoài. Công cụ, phương tiện, thiết bị phạm tội cũng ở nước ngoài.

Cũng theo Giám đốc Công an Hà Nội, phương thức phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Sau khi nhận tiền của người bị hại thì chia nhỏ gửi qua nhiều tài khoản, sau đó chụm vào 1 tài khoản ảo, rồi rút ra tiền mặt.

Từ dẫn chứng nêu trên, đại biểu Nguyễn Hải Trung đề nghị cần phải đảm bảo tính chính danh khi đăng ký mở và sử dụng tài khoản; Có cơ chế phối hợp đối chiếu thông tin chủ tài khoản ngân hàng, tài khoản trên nền tảng trung gian thanh toán; Đưa hành vi mua bán tài khoản, sử dụng thông tin hoặc giấy tờ giả để mở tài khoản vào diện các hành vi bị nghiêm cấm.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-se-xem-xet-ky-luat-ang-voi-nu-thieu-ta-say-xin-lai-o-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-se-xem-xet-ky-luat-ang-voi-nu-thieu-ta-say-xin-lai-o-to-gay-tai-nan-a578074.html