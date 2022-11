Cháy quán karaoke 32 người chết: Công an Bình Dương cung cấp thông tin mới

Ngày 1-11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế- xã hội tháng 10-2022 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã thông tin về vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết.

Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt chủ quán karaoke An Phú.

Đại tá Trần Văn Chính trả lời báo chí liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với 2 cán bộ công an về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Trả lời câu hỏi vụ án đã kết thúc hay chưa, Đại tá Trần Văn Chính cho biết, hiện nay cơ quan điều tra chờ kết quả trưng cầu giám định, cho nên chưa thể khép lại vụ án và sẽ có thông tin khi có kết quả.

Như Báo Người Lao động đã đưa tin, vào lúc 20 giờ 30 ngày 6-9 vụ cháy xảy ra, nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/chay-quan-karaoke-32-nguoi-chet-cong-an-binh-duong-cung-cap-thong-tin...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/chay-quan-karaoke-32-nguoi-chet-cong-an-binh-duong-cung-cap-thong-tin-moi-20221101145027458.htm