Sở Y tế Cần Thơ dùng "quân xanh" để thông thầu, gây thiệt hại 33 tỉ đồng

Lời khai của nguyên chủ tịch TP Cần Thơ Theo kết luận điều tra, ông Võ Thành Thống (nguyên chủ tịch UBND TP Cần Thơ) là người giới thiệu bị can Hoàng Thị Thúy Nga cho lãnh đạo Sở Y tế. Làm việc với cơ quan công an, ông Thống khai rằng quá trình thực hiện chủ trương đầu tư dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu… đều chỉ đạo, giao cho các sở chuyên môn lập hồ sơ thẩm định, thẩm tra theo quy định và được HĐND TP thông qua. Ông Thống khẳng định việc Sở Y tế, Sở KH&ĐT nếu có sai phạm thì trách nhiệm thuộc về các đơn vị này. Ông không can thiệp hay chỉ đạo ai phải tạo điều kiện để dự án được đầu tư, cấp vốn, không can thiệp vào hoạt động đấu thầu để giúp Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng thầu, cũng không được hưởng lợi ích vật chất gì.