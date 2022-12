Tin tức 24h qua: Sau khi tông 8 xe máy nằm la liệt ở Thừa Thiên Huế, tài xế vẫn không hay biết

Người lao động ở TP HCM nhận thưởng Tết Quý Mão 2023 như thế nào?

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM Nguyễn Văn Lâm

Tại cuộc họp báo định kỳ chiều 22-12, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM Nguyễn Văn Lâm cho biết, mức thưởng bình quân của lao động tại TP HCM Tết Quý Mão 2023 tương đối khả quan với mức 12,88 triệu đồng/người, cao hơn 45% so với năm ngoái (8,88 triệu đồng). Trong đó, mức thưởng cao nhất là hơn 756 triệu đồng tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng thấp nhất là 4,86 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2023, bình quân là 3,14 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là trên 606 triệu đồng tại một doanh nghiệp FDI, mức thưởng thấp nhất là 930.000 đồng

Số liệu trên được đưa ra sau khi Sở Lao động – Thương binh và xã hội khảo sát 1.078 doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo ông Lâm, có 386 đơn vị cho biết việc kinh doanh gặp khó khăn, tuy nhiên, các công ty vẫn cố gắng thưởng Tết cho người lao động.

Ngoài tiền thưởng Tết, các doanh nghiệp còn tặng quà Tết, tổ chức xe đưa đón, hỗ trợ tiền tàu xe cho người lao động. Một số doanh nghiệp còn tổ chức tất niên và thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đón Tết cho người lao động chưa có điều kiện về quê.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng bị bắt trong vụ “chuyến bay giải cứu”

Bị can Chử Xuân Dũng

Tối 22/12, Trung tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chử Xuân Dũng - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Vũ Hồng Nam, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để điều tra về tội Nhận hối lộ. Khởi tố, tạm giam bà Phạm Bích Hằng, Giám đốc Công ty Cổ phần vina Mi Chi về tội Đưa hối lộ.

Đây là diễn biến tố tụng mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến các “chuyến bay giải cứu”.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, ông Chử Xuân Dũng ban đầu là Phó trưởng ban, sau đó là Trưởng ban Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội.

Xác minh thông tin “trò ghép đôi phản cảm ở phố đi bộ Hồ Gươm”

Ngày 22/12, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh về trò chơi ghép đôi, nhảy phản cảm ở phố đi bộ Hồ Gươm gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh trò chơi ghép đôi được cắt ra từ video đăng tải lên mạng xã hội

Thông tin trên nhận được rất nhiều lượt like và bình luận. Đa số ý kiến đều cho rằng trò chơi này không phù hợp ở nơi công cộng và mong cơ quan chức năng dẹp bỏ trò chơi ghép đôi ở phố đi bộ Hồ Gươm.

Trước thông tin trên, chiều 22/12, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Phạm Tuấn Long cho biết, ông đã nắm được thông tin về trò chơi ghép đôi, nhảy phản cảm ở phố đi bộ. Hiện ông đang cho lực lượng chức năng kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Trong khi đó, lãnh đạo BQL Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho rằng theo nội dung video quay trò chơi ghép đôi, nhóm bạn trẻ này không sử dụng âm thanh lớn, theo hình thức tự phát, thì không phải là hành vi cấm. Tuy nhiên, đơn vị sẽ xác minh về việc những hành động và nội dung phản cảm.

Vị này cũng cho hay, đơn vị sẽ tham mưu với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm có phương án tuyên truyền, nâng cao chất lượng tuyến phố đi bộ.

Sau khi tông 8 xe máy nằm la liệt ở Thừa Thiên Huế, tài xế vẫn không hay biết

Ngày 22-12, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiếp tục điều tra vụ va chạm giao thông gây náo loạn đường phố.

Hiện trường 8 xe máy nằm la liệt nhưng ô tô đã rời đi. Ảnh: MXH

Trước đó, vào khoảng 21h45 ngày 21-12, ô tô con do Lê Văn Hiền (SN 1991, ngụ xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển lưu thông trên tuyến đường một chiều Đinh Tiên Hoàng. Khi đến trước số nhà 60 Đinh Tiên Hoàng, ô tô này bất ngờ tông liên tiếp nhiều xe máy đỗ ở trong ô đậu đỗ xe sát lòng đường. Hậu quả, có 8 xe máy bị tông nằm la liệt, hư hỏng và làm người đi đường sợ hãi.

Đặc biệt, khi xảy ra va chạm, tài xế hầu như không hay biết mà vẫn tiếp tục điều khiển xe rời đi. Đến khoảng 22h20, xe này tiếp tục tông vào cổng một ngôi nhà, cách điểm gây tai nạn đầu tiên khoảng 2,5 km. Lúc này tài xế Hiền mới bị chủ nhà yêu cầu đứng lại để giải quyết.

Bước đầu, cơ quan công an xác định tài xế Hiền vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

