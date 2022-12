TP HCM thông tin mức thưởng Tết Quý Mão 2023

Cũng tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Bùi Hòa An cho biết sở này đã tham mưu UBND thành phố để cấm xe giường nằm vào nội đô từ ngày 15-12 nhằm giải quyết tình trạng "xe dù, bến cóc", cũng như giúp giảm ùn tắc, tai nạn giao thông. Tuy nhiên, sau khi họp và có chỉ đạo từ lãnh đạo UBND thành phố, Sở GTVT phải lấy thêm ý kiến của Sở Tư pháp nên đang rà soát để điều chỉnh. Ông An thông tin: Sau khi UBND thành phố chấp thuận chủ trương, các đơn vị sẽ triển khai trước Tết Nguyên đán; sau đó sơ kết đánh giá để kịp thời bổ sung phù hợp với thực tế. Theo kế hoạch ban đầu, Sở GTVT đề xuất cấm ôtô khách trên 30 chỗ vào nội đô thành phố từ 6 giờ đến 22 giờ. Khu vực hạn chế xe được giới hạn bởi các tuyến: Quốc lộ 1 ở hướng Bắc và Tây; xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống ở hướng Đông; đường Võ Chí Công - cầu Phú Mỹ - đường Trên cao - Nguyễn Văn Linh ở hướng Nam. Tuy nhiên, sau khi xây dựng phương án và lấy ý kiến góp ý, nhiều đơn vị cho rằng kinh tế thành phố vừa bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, việc hạn chế ôtô khách trên 30 chỗ vào nội đô lúc này là chưa khả thi, sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hành khách, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Do đó, Sở GTVT nghiên cứu phương án cấm xe giường nằm vào nội đô. Việc cấm xe khách dự tính thực hiện theo 2 giai đoạn. Theo đó, từ nay đến 2025, cấm ôtô khách giường nằm vào nội đô 6 giờ đến 22 giờ. Sau đó sẽ cấm thêm các ôtô trên 30 chỗ (trừ xe buýt, xe tang, ôtô công vụ...). Ngoài ra, Sở GTVT cũng đề cập một phương án khác là từ sau 2025 sẽ cấm xe khách trên 16 chỗ.