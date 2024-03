Tin tức 24h qua: HLV Troussier bất ngờ tặng quà CSGT

HLV đội tuyển Việt Nam Troussier bất ngờ tặng quà CSGT

Ông Troussier trò chuyện và tặng vé xem bóng đá cho 2 CSGT

Mới đây, MXH chia sẻ thông tin kèm hình ảnh huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier tặng vé xem bóng đá cho 2 CGST ở Hà Nội. Câu chuyện đã thu hút sự quan tâm cộng đồng mạng.

Ngày 26/3, đại úy Bùi Xuân Điệp (Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, ngày 25/3, anh cùng đồng đội nhận nhiệm vụ dẫn đoàn cho lịch trình tập luyện, thi đấu của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Quãng đường di chuyển thường xoay quanh cung đường từ sân tập tại khu vực Mỹ Đình về khách sạn trên đường Trần Duy Hưng.

Đến 18h, sau khi đội tuyển kết thúc buổi tập luyện, ông Troussier đi đến chỗ đại úy Điệp và thượng úy Nguyễn Hữu Túy hỏi chuyện.

“Khi biết chúng tôi chưa có vé, ông ấy nói khi đến khách sạn chờ ông ấy ít phút. Lúc sau, ông ấy lên phòng rồi xuống và tặng chúng tôi một cặp vé vào sân trong trận đấu Việt Nam – Indonesia diễn ra tối 26/3", anh Điệp kể.

Nhận được vé, đại úy Điệp rất bất ngờ, anh cảm thấy vị HLV này rất thân thiện.

Vì tối nay, thời điểm trận đấu diễn ra, anh và đồng đội phải tiếp tục làm nhiệm vụ nên sau đó anh đã tặng tấm vé này lại cho người thân.

Bắt “Shark” Thủy

Ngày 26/3, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết ngày 25/3, Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame) và ông Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame).

Ông Nguyễn Ngọc Thủy thường được gọi với cái tên “Shark” Thuỷ - một trong những nhà đầu tư được nhiều người biết tới trong chương trình Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nhận được đơn của nhiều nhà đầu tư, tố giác ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Ngoài hành vi lần này, hồi năm 2023, Công an TP.HCM cũng vào cuộc xác minh hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh, cho rằng bị Công ty CP Anh ngữ Apax Leaders “chiếm đoạt tiền học phí” khoảng 6 tỷ đồng. Các phụ huynh cho biết đã phải chi hàng trăm triệu đồng mua khóa học tiếng Anh tại Apax Leaders cho con nhưng các cháu không được học vì trung tâm đã đóng cửa, đòi lại tiền thì không được.

Từ cuối năm 2022 đến nay Apax Leaders bị nhiều phụ huynh tại TP HCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng khiếu nại vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, "ôm tiền bỏ rơi khách hàng" và yêu cầu hoàn trả học phí.

Thông tin mới vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa 100 tỷ đồng

Thiếu tướng Tô Cao Lanh tại buổi họp báo

Tại cuộc họp báo ngày 26/3, Thiếu tướng Tô Cao Lanh (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin về vụ việc nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị “bốc hơi” số tiền lớn trong tài khoản. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra.

Liên quan đến việc này, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết hoạt động lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng không còn xa lạ nhưng đang ngày càng trở nên tinh vi. A05 đang tập trung vào việc tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao sự cảnh giác đối với loại tội phạm này.

Trước đó, thông tin về việc bà Nguyễn Thị Giang Hương (Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch) bị mất hơn 100 tỷ đồng từ tài khoản gây xôn xao dư luận. Các nguồn tin cho hay trước đó nhóm lừa đảo đã liên hệ và yêu cầu bà Hương mở tài khoản. Sau đó, bà Hương huy động tiền từ người thân, bạn bè nạp vào tài khoản. Bằng nhiều cách khác nhau, nhóm lừa đảo đã rút tiền từ tài khoản này mỗi lần vài chục tỉ đồng. Số tiền bị lừa có thể chưa dừng ở con số 100 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP.HCM và những địa phương khác.

Ông Trần Kỳ Hình (thứ hai từ phải qua)

Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 254 bị can về 11 tội danh, gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo, Tham ô tài sản...

Trong đó, bị can Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; bị can Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo cơ quan chức năng, ông Hình đã nhận hối lộ với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng và 23.000 USD. Trong khi đó, tổng số tiền nhận hối lộ mà ông Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là 40 tỷ đồng (trong đó ông Hà nhận hối lộ hơn 1,4 tỷ đồng, chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của Phòng Kiểm định xe cơ giới và 4 trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM là 38,6 tỷ đồng).

Trong vụ án này, có 132 người được cho là nhận hối lộ, 53 người đưa hối lộ, 5 người làm môi giới hối lộ, 10 người bị đề nghị truy tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức…

Nữ sinh bị sát hại trong nhà nghỉ

VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Trần Đăng Phi (29 tuổi, ngụ huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Phòng nghỉ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: C.A

Trước đó, trưa 22/2, tại một nhà nghỉ ở Đắk Lắk, người dân phát hiện Phi và em T.N.N.Y.N. (SN 2006, học sinh, ngụ huyện M’Đrắk) nằm bất động trên giường với nhiều vết thương. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng em N. đã tử vong.

Phi khai, 2 người quen nhau qua MXH từ cuối năm 2022 nhưng đã chia tay.

Ngày 21/2, Phi đến Đắk Lắk, mang theo 2 con dao đến nhà nghỉ và hẹn gặp N.

Sáng hôm sau, N. đến. Trong lúc tranh cãi, Phi cầm dao đâm N. rồi tự đâm mình.

Phi là đối tượng đã có tiền án tiền sự.

