Một nữ sinh bị sát hại trong nhà nghỉ

Ngày 26-3, nguồn tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết viện vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Trần Đăng Phi (29 tuổi, ngụ huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội giết người.

Phòng nghỉ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: C.A

Trước đó, trưa 22-2, tại nhà nghỉ SP ở xã Ea Riêng, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, người dân phát hiện Phi và em TNNYN (sinh năm 2006, học sinh, ngụ huyện M’Đrắk) nằm bất động trên giường với nhiều vết thương.

Người dân đưa cả hai đi cấp cứu nhưng em N đã tử vong. Phi được chuyển đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bước đầu, Phi khai nhận, từ cuối năm 2022, giữa Phi và N quen biết qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Sau đó, Phi nhiều lần từ tỉnh Nghệ An vào huyện M’Đrắk để thăm N.

Trước Tết nguyên đán 2024, giữa Phi và N nảy sinh mâu thuẫn tình cảm và chia tay.

Ngày 21-2, Phi đến huyện M’Đrắk, thuê phòng tại nhà nghỉ SP để gặp N.

Trước khi nhắn tin rủ N đến nhà nghỉ, Phi đã mua hai con dao.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 22-2, N đến nhà nghỉ nói chuyện và nảy sinh mâu thuẫn vì tình cảm.

Trong lúc tranh cãi, Phi cầm dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực của N. Tiếp đó, Phi tự đâm hai nhát trúng vào vùng ngực, bụng của mình. Sau đó, Phi lấy điện thoại của N báo tin cho bạn thân của em này để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Phi còn khai nhận năm 2016, Phi bị TAND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội môi giới mại dâm.

Năm 2017, Phi tiếp tục bị TAND huyện Anh Sơn phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đến tháng 6-2021, Phi chấp hành xong hình phạt tù.

