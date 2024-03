Tin tức 24h qua: Lá đơn kiến nghị vụ bị cáo tự tử sau khi kháng cáo bất thành

Lá đơn kiến nghị vụ bị cáo tự tử sau khi kháng cáo bất thành

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã nhận và chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của gia đình Lê Minh Lỉnh (bị cáo uống thuốc tự tử sau khi kháng cáo bất thành) đến Ban Nội chính Tỉnh ủy xem xét, xử lý theo quy định.

Lỉnh khi còn sống cùng 3 đứa con phụ giúp mẹ già nướng bánh bông lan

Trước đó, bị cáo Lê Minh Lỉnh kháng cáo kêu oan bất thành, nên uống thuốc trừ cỏ tự tử, để lại lời trăng trối nhờ người thân minh oan cho mình.

Sau đó, các thành viên trong gia đình Lỉnh đồng đứng đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Lá đơn dài 5 trang, với rất nhiều nội dung. Trong đó có nội dung thắc mắc vì sao Chánh án TAND tỉnh Cà Mau trả lời trên báo rằng “nếu Lỉnh bị oan thì có thể kháng cáo cấp cao hơn”.

Trong đơn, gia đình cũng yêu cầu làm rõ đa số bút lục có chữ ký “KHA” và tên “NGUYỄN VŨ KHA” đa số được viết bằng chữ in hoa, đường nét chấp vá, rung. Còn một số bút lục lại có chữ ký là “Vukha” và tên Nguyễn Vũ Kha được viết xen lẫn chữ in hoa, in thường, chữ viết yếu nhưng nhanh, gãy gọn.

Theo gia đình, đây là tình tiết quan trọng của vụ án. Bởi, bị hại Kha đã có đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án lại có “đơn yêu cầu giám định tỉ lệ thương tích và xử lý hình sự” do Kha ký tên.

Trước đó, Lê Minh Lỉnh bị khởi tố trong một vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tối 21/3/2022, tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Lỉnh luôn kêu oan.

Động đất lớn ở Hà Nội

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), vào lúc 8h05 sáng nay (25/3), đã xảy ra một trận động đất lớn 4 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 16km tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Nhiều khu vực tại huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận đều cảm nhận được sự rung lắc.

Trận động đất 4 độ richter xảy ra ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Lý giải về trận động đất này, PGS.TS Cao Đình Triều - Viện trưởng Viện Địa Vật lý ứng dụng cho hay, trận động đất sáng nay ở Hà Nội không có gì bất thường.

“Hà Nội nằm trên đới đứt gãy sông Hồng. Đới này từ ngày xưa đến nay đã hoạt động rồi nhưng yếu. Theo dự báo, đới đứt gãy này có động đất max từ 5,2-5,4 độ richter”, PGS.TS Triều chia sẻ.

PGS.TS Triều cho biết thêm, tính riêng ở phạm vi Hà Nội đã từ rất lâu mới ghi nhận trận động đất 4 độ richter. Thậm chí, đây là trận động đất lớn nhất kể từ khi có các trạm đo.

Viện trưởng Viện Địa Vật lý ứng dụng nhận định, đặc điểm nền đất ở Hà Nội tương đối yếu, tuy nhiên động đất 4 độ richter ít ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của người dân.

Thế nhưng ông cũng lưu ý rằng, mới năm trước xảy ra động đất ở Vĩnh Phúc, nay xảy ra động đất ở Hà Nội có thể là dấu hiệu của một thời kỳ hoạt động của đoạn đứt gãy này trên đới sông Hồng, do đó, cần theo dõi để có những cảnh báo sớm.

Bị bỏ cọc, biển số từng được “chốt” hơn 75 tỷ đồng được đấu giá lại theo cách mới

Biển số 30K – 999.99 từng được chốt với mức giá hơn 75 tỷ đồng.

Ngày 25/3, đơn vị đấu giá biển số ô tô cho biết, dự kiến, từ ngày 3/4 đến 5/4, nhiều biển số ô tô "siêu đẹp" như: biển ngũ quý, tứ quý và sảnh tiến được đưa ra đấu giá.

Nổi bật có các biển: Hà Nội 30K-999.99, Quảng Ninh 14A-888.88, biển số sảnh tiến TP Hồ Chí Minh 51L-345.67. Ngoài ra, còn có biển số tứ quý như: 99A-655.55, 99C-300.00, 98A-711.11.

Trong những biển số trên, có biển số 30K-999.99 giữ kỷ lục cao nhất về mức trúng đấu giá với số tiền trúng đấu giá 75,275 tỷ đồng. Tuy nhiên, người trả giá đã không hoàn thành nghĩ vụ tài chính, buộc phải đưa biển số trên ra đấu giá lại.

Đơn vị tổ chức đấu giá cho hay, các biển số "siêu đẹp" trên sẽ được tổ chức đấu giá theo cách thức mới. Theo đó, thời gian đấu giá được xác định bao gồm thời gian chính thức và thời gian của vòng gia hạn. Tổng của 2 vòng đấu giá không quá 30 phút.

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông, tính đến nay, cơ quan chức năng đã thu được hơn 2.000 tỷ đồng từ các cuộc đấu giá biển số xe ô tô.

Xuống hố ga cứu nhau, 3 người lần lượt tử vong

Nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Thống Nhất

Sáng 25/3, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại trang trại nuôi heo ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, khiến 3 người tử vong.

Theo đó, khoảng 6h20 sáng nay, ông Nguyễn Hoàng Việt cùng vợ là bà Đ.T.T.T. (48 tuổi) và con trai là anh N.T.T. (24 tuổi) phát hiện ông P.V.T. (42 tuổi, anh họ bà T.). bất tỉnh dưới hố ga trong trang trại nuôi heo của gia đình.

Anh T. thấy vậy liền xuống cứu nhưng bị ngất xỉu. Sau đó, bà T. xuống kéo con trai lên cũng bị ngất.

Thấy vợ con và người anh gặp nguy hiểm, ông Việt dùng thang để leo xuống cứu nhưng do không chịu được khí gas nồng nặc nên đành bất lực leo lên.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến đưa các nạn nhân lên, tuy nhiên cả 3 đã tử vong.

