Tin tức 24h qua: 3 nữ tạp vụ ngộ độc cần sa do ăn bánh thừa khách để lại

3 nữ tạp vụ ngộ độc cần sa do ăn bánh thừa khách để lại

Ngày 9/12, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, người liên quan vụ việc 3 nữ tạp vụ bị ngộ độc cần sa đang được cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Ba nữ tạp vụ được đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu trong tình trạng ngộ độc cần sa. Ảnh: TS

Nơi xảy ra vụ việc ngộ độc là một ngôi nhà rộng khoảng 200m2 tại đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức. Ngôi nhà này được chủ nhà cho khách thuê để tổ chức sự kiện.

Ngày 7/12, khi một nhóm khách ăn nhậu xong và ra về thì người quản lý ngôi nhà có thuê 4 nữ tạp vụ đến dọn dẹp, trên bàn còn nhiều đồ ăn, thức uống. Trong đó có một loại bánh giống bánh quy.

Trong lúc dọn dẹp, 3 trong số 4 nữ tạp vụ đã lấy loại bánh giống bánh quy mời nhau ăn. Sau khi ăn, ít phút sau thì cả 3 người đều có triệu chứng lơ mơ, mất kiểm soát, có dấu hiệu bị ngộ độc nên được nữ tạp vụ còn lại đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu.

Tại bệnh viện, chị P vào khoa cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, mất khả năng tương tác. Riêng chị PTH và PTKH nhập viện với tình trạng cảm thấy lâng lâng, choáng váng và các biểu hiện tương tự.

Thực hiện các xét nghiệm, kết quả của cả 3 người đều cho thấy dương tính với chất ma túy dạng cần sa.

Thanh Hóa rà soát toàn bộ văn bản kiến nghị do ông Lưu Bình Nhưỡng ký

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án Phạm Minh Cường, Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: Công an Thái Bình.

Để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách và kết quả thực hiện các nội dung tại các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ Đại biểu Quốc hội hoặc Phó Trưởng ban Ban Dân nguyện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gửi đến, trong thời gian từ tháng 7/2016 đến nay (kể cả các nội dung giải quyết đề nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, chuyển đến đơn vị).

Trước đó vào ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

2 phạm nhân trốn khỏi trại giam Xuân Hà bị bắt

Sáng 9/12, Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà là: Phan Công Thành (SN 1987, ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên), vào lúc 1 giờ 45 phút cùng ngày. Khi bị bắt, 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại địa bàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.

Thành và Hoàng bị bắt giữ sau hơn 3 ngày lẩn trốn (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều 6-/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Thành và Hoàng đã bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên).

Ngay sau khi phát hiện 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng, phối hợp truy bắt. Đồng thời, tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu sớm truy bắt các phạm nhân.

Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới, nền nhiệt có thể giảm sâu đột ngột 8-10 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh rất mạnh, từ ngày 17/12, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ giảm từ 8-10 độ C so với ngày trước. Bước sang ngày 18/12, nền nhiệt tiếp tục giảm thêm.

Thủ đô Hà Nội ngày 17/12, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động khoảng 18-21 độ C, giảm khoảng 8 độ C so với ngày 16/12. Đến ngày 18/12, nền nhiệt Hà Nội có thể giảm thêm 2-3 độ C, trời rét đậm.

Một đợt không khí lạnh cực mạnh có thể tràn xuống Bắc bộ vào cuối tuần tới, vùng núi cao được dự báo xuất hiện băng giá

Tại Lạng Sơn, một trong những nơi đón gió mùa đông bắc sớm nhất ở nước ta, từ ngày 17/12, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 12-18 độ C. Đến ngày 18/12, nhiệt độ có thể giảm xuống còn 11-16 độ C.

Tại các khu vực núi cao, nền nhiệt còn giảm sâu hơn nữa. Các chuyên gia nhận định, đợt rét này có thể xuất hiện băng giá, sương muối ở vùng núi cao C.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]