Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam Xuân Hà

Sáng 9-12, Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà gồm: Phan Công Thành (SN 1987, ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên), vào lúc 1 giờ 45 phút sáng nay 9-12, khi 2 đối tượng này đang lẫn trốn tại địa bàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.

Thành và Hoàng bị bắt giữ sau hơn 3 ngày lẩn trốn (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ chiều 6-12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Thành và Hoàng đã bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên).

Ngay sau khi phát hiện 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng, phối hợp truy bắt. Đồng thời, tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu sớm truy bắt các phạm nhân.

Lực lượng chức năng tiến hành bao vây các khu vực nghi ngờ 2 phạm nhân đang lẩn trốn (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Đến chiều 7-12, Công an Hà Tĩnh đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm 2 phạm nhân. Cùng với đó, tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng Công an cũng đã bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, Can Lộc, TP Hà Tĩnh và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn.

Tiếp đó, sáng 8-12, Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại tạm giam Xuân Hà, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã ký quyết định truy nã đối với 2 đối tượng nguy hiểm trốn nơi giam giữ vào chiều 6-12.

Chó nghiệp vụ cũng đã được điều động để truy bắt 2 phạm nhân (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trong quá trình truy bắt lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng truy bắt nhận định 2 đối tượng này chưa ra khỏi địa bàn huyện Cẩm Xuyên mà có thể lẩn trốn trong khu vực địa bàn các xã Cẩm Hà, Cẩm Lạc… nên khoanh vùng huy động tổng lực các lực lượng để truy bắt đối tượng.

Tuy nhiên do địa hình phức tạp, địa bàn nghi vấn đối tượng ẩn nấp giáp ranh với nhiều xã nên công tác truy bắt gặp không ít khó khăn.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các phương tiện qua lại trên địa bàn (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Được biết, Thành đang phải chấp hành hình phạt tù 2 bản án của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tổng hợp hình phạt là 19 năm tù giam. Tính đến thời điểm bỏ trốn, Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày.

Còn phạm nhân Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo bản án số 117, ngày 10-11-2017 của TAND tỉnh Nghệ An. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng đã chấp hành được 6 năm 6 tháng 7 ngày.

