Đợt không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (8/3), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ phổ biến 21-24 độ.

Khoảng sáng 9/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm ngày 9/3 sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc mưa rét trong 2 ngày đầu tuần tới.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ tối và đêm 9/3-10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Khu vực Hà Nội từ ngày 08/3 đến đêm 9/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 09-10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ.

Từ trưa và chiều 9/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m. Từ đêm 09/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,0-2,0m

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 8/3 đến ngày 9/3, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; từ ngày 10/3 mưa giảm dần.

Từ ngày 9-10/3 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 8/3 đến ngày 10/3:

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; từ ngày 10/3 có mưa vài nơi. Từ tối và đêm 09/3 trời chuyển rét.

Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi; từ ngày 9/3 đến sáng 10/3 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai: có mưa vài nơi, từ khoảng gần sáng ngày 09/3 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 10/3 đến ngày 18/3:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Trung Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 16/3 mưa có xu hướng giảm dần.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.