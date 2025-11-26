Thống kê mới nhất về thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung

Trung Bộ tiếp tục mưa, Bắc Bộ rét đậm và hanh khô

Ngày 26/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát đi báo cáo nhanh về tình hình thiên tai và công tác ứng phó trong ngày 25/11. Trong đó, bão số 15 – tên quốc tế KOTO – tiếp tục là tâm điểm với diễn biến phức tạp trên Biển Đông, trong khi Bắc Bộ bước vào đợt rét sâu, Trung Bộ vẫn đối mặt nguy cơ lũ trên nhiều sông lớn.

Mưa lũ ở miền Trung vẫn còn tiếp diễn.

Trong ngày 25/11, khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến 20–40 mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn như Đỉnh Bạch Mã (Huế) 121 mm, Xuân Lộc 87 mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 63 mm. Trong ba ngày từ 22–26/11, tổng lượng mưa nhiều nơi ở Trung Bộ đạt 70–150 mm; đặc biệt Bạch Mã 270 mm, Trà Kót (Đà Nẵng) 218 mm.

Về diễn biến lạnh, khối không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 26/11. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15°C, vùng núi 10–12°C, vùng núi cao dưới 10°C. Các tỉnh vùng cao cần đề phòng khả năng xuất hiện sương muối.

Mưa những ngày qua khiến nhiều sông ở Tây Nguyên và miền Trung biến động.Lúc 6h ngày 26/11, mực nước tại: Sông Kôn (Gia Lai): 6,09 m, trên báo động 1 là 0,09 m.Sông Srêpốk (Đắk Lắk): 174,31 m, trên báo động 3 là 0,31 m.Sông Krông Ana (Đắk Lắk): 422,17 m, trên báo động 2 là 0,17 m.

Dự báo trong 12–24 giờ tới, lũ trên Krông Ana và Srêpốk tiếp tục xuống nhưng vẫn ở mức cao; sông Kôn dao động quanh báo động 1. Người dân hạ du cần theo dõi sát diễn biến xả lũ của các hồ chứa trên lưu vực. Biển động dữ dội, gió mạnh cấp 7–10

Ngày và đêm 26/11, gió Đông Bắc mạnh cấp 7–8, giật cấp 9–10 xuất hiện tại Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9. Đặc biệt, vùng gần tâm bão trên khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Mưa dông kèm lốc xoáy có thể xảy ra ở Giữa và Nam Biển Đông.

108 người chết và mất tích do mưa lũ

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ ở Nam Trung Bộ khiến 108 người chết và mất tích, tăng thêm 6 so với báo cáo ba ngày trước, thiệt hại vật chất tăng lên 14.352 tỷ đồng. Thiệt hại lớn nhất là Đăk Lăk với 63 người, Khánh Hòa 22, Lâm Đồng 5, Gia Lai 3, Huế, Đà Nẵng mỗi nơi hai người và một người ở Quảng Trị. 10 người mất tích ở Đăk Lăk (8) và Đà Nẵng (2).

Miền Trung mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề.

Mưa lũ trong các ngày 16-21/11 đã làm 426 nhà đổ sập, tập trung ở Đăk Lăk, Gia Lai và Khánh Hòa và gần 2.100 nhà hư hỏng. Lúc cao điểm đã có hơn 272.000 nhà bị ngập 1-3 m, trong đó Đăk Lăk 150.000 nhà, Khánh Hòa 100.000. Hiện Đăk Lăk còn 4 xã, phường bị ngập cục bộ ở mức thấp; Lâm Đồng còn 75 hộ dân ngập và 82 hộ dân tại xã Cát Tiên bị chia cắt do ngập các tuyến đường.

Ngành nông nghiệp bị tàn phá nặng nề với gần 52.000 ha lúa, hoa màu, 39.000 ha cây trồng khác bị hư hại; hơn 920.000 con gia súc, gia cầm, hơn 370 ha thủy sản, 100.000 lồng nuôi trồng bị cuốn trôi.

Hiện còn 12 vị trí trên quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc ở Khánh Hòa, Lâm Đồng. Ngành đường sắt đã khắc phục xong các vị trí sạt lở. Ngành điện đã khôi phục cho gần 1,2 triệu khách hàng, chỉ còn gần 2.300 hộ mất điện.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp hai từ tỉnh đến xã hiện còn 38/301 xã phường bị mất kết nối do mất điện và 113 trạm BTS mất kết nối. Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế 14.352 tỷ đồng, trong đó Quảng Ngãi 650, Gia Lai 1.500, Đăk Lăk 5.500, Khánh Hòa 5.604, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng.

Theo Bộ đội Biên phòng, đến 6h30 ngày 26/11, các địa phương từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 49.327 phương tiện với 272.356 lao động biết diễn biến bão.

Có 92 tàu/683 lao động đang hoạt động tại khu vực Giữa Biển Đông – nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 15. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản từ Quảng Trị đến An Giang hơn 196.000 ha, cùng gần 370.000 ô lồng bè và gần 4.000 chòi canh được yêu cầu tăng cường bảo vệ trước sóng lớn và gió mạnh.

Các hồ chứa lớn tại miền Trung – Tây Nguyên như A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Ba Hạ, Sông Hinh… tiếp tục xả điều tiết để bảo đảm an toàn. Nhiều hồ đạt dung tích 90–98% thiết kế, một số hồ thủy lợi đang hư hỏng hoặc sửa chữa được các địa phương theo dõi sát.

Ngày 23/11, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, trong đó Đăk Lăk 500 tỷ đồng, Lâm Đồng 300, Khánh Hòa 150, Gia Lai 150. Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn, Đăk Lăk 2.000 tấn. Trước đó, Chính phủ đã cấp cho Khánh Hòa, Lâm Đồng mỗi nơi 200 tỷ, Đăk Lăk Gia Lai mỗi nơi 150 tỷ đồng.

Thực hiện thông báo của Bộ Chính trị, Hà Nội đã hỗ trợ Gia Lai 50 tỷ đồng, TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa 50 tỷ cùng nhiều hàng hóa; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng 50 tỷ đồng, 30 tấn hàng và 15 tỷ đồng cho ba tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa. Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lăk 40 tỷ đồng cùng đội ngũ y bác sĩ, thuốc men.