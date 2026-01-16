Miền Bắc sẽ chuyển mưa rét dài ngày

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 20-21/1, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh. Từ gần sáng và ngày 21/1-22/1, khu vực Bắc Bộ có mưa, trời rét.

Miền Bắc có thể vừa mưa vừa rét trong tuần tới.

Từ ngày 22-25/1, miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du trong khoảng từ 8-11 độ, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 11-13 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo từ khoảng 22/1, khu vực Thanh Hoá đến Huế chuyển rét, riêng Thanh Hoá – Nghệ An có khả năng xảy ra rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong hai ngày 22-23/1 có khả năng xảy ra mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.