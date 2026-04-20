Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp lại sắp tràn xuống miền Bắc

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ chiều tối qua (18/4) đến hết ngày 19/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nguyên nhân chủ yếu là do một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống, tác động đến thời tiết khu vực.

Sang ngày 20 và 21/4, hội tụ gió kinh hướng trên 1500m suy yếu, Bắc Bộ trời tạnh mưa. Tuy nhiên, dự báo vào khoảng ngày 22-23/4, hình thế này lại hoạt động mạnh lên kết hợp đợt không khí lạnh mới tràn về đẩy rãnh áp thấp xuống khiến mưa dông quay trở lại.

Dự báo khu vực sườn Đông của dãy Hoàng Liên Sơn là nơi mưa nhiều, có nơi mưa to từ 50-100mm, nguy cơ về dông lốc, sấm sét, thậm chí là mưa đá có thể xảy ra.

Như vậy, chỉ trong nửa cuối tháng 4, khu vực Bắc Bộ liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 đợt không khí lạnh, khiến nền nhiệt giảm và thời tiết chuyển mát kèm mưa. Đợt không khí lạnh đầu diễn ra từ đêm 16-17/4, đợt thứ hai từ tối 18-20/4 và đợt thứ ba dự kiến từ ngày 22-24/4.

Thời tiết tại khu vực Thanh Hóa đến Huế cần lưu ý mưa dông trong ngày hôm nay. Ban ngày trời nắng, mức nhiệt dao động từ 28-33 độ. Riêng ngày 21-22/4 trời nắng nóng 36 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết ít mưa, trời nắng mạnh mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 20/4 đến ngày 21/4:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác (tập trung ở phía Tây khu vực). Ngày 21/4 ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 21/4 đến ngày 29/4:

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 22-24/4 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Bắc Trung Bộ: Ngày 22/4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; từ khoảng ngày 23-24/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng từ ngày 22-23/4 khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 23-25/4, khu vực Quảng Trị và TP Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 24-25/4 khả năng có nắng nóng diện rông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.