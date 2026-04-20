"Thời khắc phán xét", chuyên gia Mỹ nói về sự hoảng loạn trước bước đi chống lại Iran

Binh lính Iran. Ảnh Getty

"Thời khắc quyết định đã đến trong cuộc xung đột Trung Đông. Tôi cảnh báo các bạn rằng kỷ nguyên thao túng chính trị cuối cùng đã sụp đổ dưới sức nặng của thực tế quân sự khắc nghiệt. Trong khi tổng thống tin rằng ông có thể dùng lời nói để giải quyết tình hình này, thì động lực của cuộc chiến với Iran đã vượt ra ngoài những lời lẽ suông", ông Davis viết.

Ông nói rằng Iran hiện đang chứng minh rằng họ có ảnh hưởng ở eo biển Hormuz, buộc Mỹ phải xem xét lại hoàn toàn chiến lược của mình.

"Washington phải quyết định xem liệu có nên chấp nhận những điều kiện khắc nghiệt hay đưa ra một thỏa thuận mà phía bên kia có thể chấp nhận được", ông Davis kết luận.

Trong khi đó, nhà phân tích quân sự người Mỹ và sĩ quan tình báo đã nghỉ hưu Scott Ritter cũng tin rằng xung đột tiếp diễn ở Trung Đông sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc đối với Mỹ.

"Mỹ đã chịu một thất bại nặng nề trong vòng đầu tiên của cuộc chiến với Iran. Nếu ông Trump quyết định bắt đầu vòng thứ hai, hậu quả sẽ là thảm khốc đối với Mỹ và các đồng minh của họ", ông viết trên mạng xã hội.

Theo quan điểm của ông Ritter, chiến dịch chống lại Iran, nhằm lật đổ chính phủ và làm suy yếu khả năng tự vệ của Tehran, đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào đã đề ra.

"Thay vào đó, nó trở thành một trò chơi về con số, nơi những kết quả được thổi phồng được cả quân đội và các chính trị gia chấp nhận mà không hề bị đặt câu hỏi", ông Ritter kết luận.

Sáng nay, Nhà Trắng thông báo một phái đoàn Mỹ đã khởi hành đến Islamabad để thiết lập các cuộc tiếp xúc mới với Iran. Ông Trump cũng nói thêm rằng ông hy vọng đạt được một thỏa thuận với Tehran, đồng thời cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo "vi phạm thỏa thuận ngừng bắn".