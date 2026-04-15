Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa dông khu vực Hà Nội và miền Bắc

Không khí lạnh miền Bắc sắp về, thời tiết thay đổi ra sao?

Theo bản tin dự báo thời tiết, chỉ khoảng 1-2 ngày nữa Hà Nội và miền Bắc sẽ có mưa dông giải nhiệt. Mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng dễ đi kèm với thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá.

Nguyên nhân do có không khí lạnh yếu hiện đang đè nén rãnh thấp, cùng với đó là sự hoạt động mạnh của hội tụ gió ở độ cao 1500m. Sự tranh chấp của khối khí này tạo điều kiện cho mây dông phát triển gây ra mưa.

Dự báo từ đêm 16/4 đến ngày 17/4 mưa phổ biến ở khu vực Bắc Bộ từ 20-40mm. Cục bộ vùng núi như Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai mưa to trên 100mm. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm.

Do có mưa, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ giảm nhẹ, chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng, oi bức kéo dài suốt những ngày qua. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến 34 độ C. Ban đêm, nhiệt độ giảm còn khoảng 27 độ C.

Tác động bởi đợt không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội 30 độ C, giảm khoảng 4 độ C so với ngày hơn trước khiến thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, khu vực này có thể xuất hiện mưa dông đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan trong giai đoạn chuyển mùa như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất cũng giảm về ngưỡng 25 độ C.

Trước khi có mưa do không khí lạnh, thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ trời nắng ráo, nắng nóng chỉ xảy ra ở một vài nơi như phường Tân Hòa (Phú Thọ), phường Thục Phán (Cao Bằng), phường Lào Cai (Lào Cai) với mức nhiệt 35-36 độ.

Tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác nhiệt độ phổ biến từ 30-34 độ.

Do có mưa dông, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ đã giảm nhiệt, mức nhiệt độ 35-36 độ thu hẹp chỉ còn xảy ra tại một số tỉnh thành. Mưa tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Tháp và An Giang. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, gió giật nguy hiểm.

Khu vực Nam miền Trung mức nhiệt phổ biến từ 30-34 độ. Chỉ riêng phường Kon Tum (Quảng Ngãi), phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhiệt độ khoảng 35-36 độ.

Khu vực Bắc miền Trung nắng nóng giảm dần. Nắng nóng xảy ra từ Nghệ An đến TP Huế, mức nhiệt từ 37-39 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sắp có mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 15/4 đến ngày 16/4:

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao phía Bắc nguyên Trung Bộ ngày 15-16/4 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ ngày 15-16/4 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 16/4 đến ngày 24/4:

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nơi có nắng nóng. Riêng các thời kỳ từ đêm 16-17/4 và từ chiều tối 18-20/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng các thời kỳ từ đêm 16-17/4 và từ chiều tối 18-20/4 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) từ chiều tối và đêm 16/4 đến ngày 17/4 và thời kỳ từ đêm 18/4 đến 20/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày 17/4 chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.