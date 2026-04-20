Chi tiết đợt không khí lạnh sắp tới ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 23/4, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình sẽ tràn xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên trong thời gian từ đêm 22 đến ngày 24/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục mát mẻ, riêng các ngày 23-24/4, nhiệt độ cao nhất miền Bắc từ 24-27 độ.

Trong thời điểm giao mùa, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo và có biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh gây mưa. Ảnh: Tuấn Anh

Như vậy, chỉ trong nửa cuối tháng 4, khu vực Bắc Bộ liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 đợt không khí lạnh, khiến nền nhiệt giảm và thời tiết chuyển mát kèm mưa. Cụ thể, đợt đầu diễn ra từ đêm 16-17/4, đợt thứ hai từ tối 18-20/4 và đợt thứ ba dự kiến từ ngày 22-24/4.

Theo bảng tin cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày 20/4, mưa dông tiếp tục bao trùm Hà Nội, nhiệt độ trong ngày dao động 26-28 độ C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không lớn, chỉ khoảng 2 độ C.

Sang ngày 21-22/4, Hà Nội nắng ráo, nhiệt độ tăng nhẹ lên cao nhất 29-30 độ C, thấp nhất 25 độ C.

Ngày 23/4, tác động bởi đợt không khí lạnh yếu, khu vực này tái diễn mưa rào và dông. Trong khi nhiệt độ thấp nhất trong ngày không có nhiều biến động, duy trì mức 25°C thì nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ còn 27 độ C, trời mát mẻ.

Ngày 24-25/4, Hà Nội tiếp tục hứng mưa, người dân cần đề phòng các cơn dông bất chợt đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ, dao động 28-29°C, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ về ngưỡng 24 độ C.

Ngày 26/4, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội dao động 24-29 độ C, trời nắng ráo trở lại, có mây, không mưa. Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (27-29/4), khu vực này tái diễn mưa, trong đó ngày 27/4 có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Hà Nội phổ biến 28 độ C, thấp nhất 24-25 độ C.

Tại miền Trung, từ ngày 21/4, ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây khiến khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ. Tuy nhiên, cường độ nắng nóng không quá gay gắt.

Đến chiều tối 23/4, khi không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa giông trở lại. Từ ngày 24/4, nắng nóng ở miền Trung cơ bản chấm dứt.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 21-24/4 có nắng nóng cục bộ, chiều tối xuất hiện mưa giông vài nơi. Từ khoảng ngày 24-27/4, Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng trở lại, nhiệt độ cao 35-37 độ C.

