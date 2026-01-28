Cập nhật thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp tới ở miền Bắc

Đợt không khí lạnh cuối tháng 1 có cường độ thế nào?

Nhận định thời tiết từ đêm 29/1 đến ngày 6/2, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời rét. Trong đó, từ chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, tác động của đợt không khí lạnh, Bắc Bộ mưa rải rác. Từ 1/2, khu vực chuyển rét cả ngày, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào vài nơi, trong đó, đêm 31/1-3/2, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiệt độ phổ biến ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng phổ biến dưới 19 độ C; vùng núi Bắc Bộ dưới 17 độ C, trời rét đậm

Dự báo xa hơn về xu thế khí hậu đến ngày 20/2, Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho rằng, các khu vực Hà Tĩnh - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng.

Trong thời kỳ này, tổng lượng mưa ở hầu khắp cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, khu vực Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5 - 20 mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Các đợt không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Các hiện tượng dông, lốc, sét có thể ảnhhưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng...

Ngoài không khí lạnh, trong những ngày cuối tháng 1, chất lượng không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khu vực miền Bắc tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, với chỉ số chất lượng không khí (AQI) duy trì ở mức xấu và rất xấu trong nhiều ngày liên tiếp. Nhiều khu vực tại Thủ đô ghi nhận AQI chuyển sang màu đỏ và tím, phản ánh mức độ ô nhiễm đáng lo ngại.

Không khí lạnh có kéo dài đến Tết nguyên đán 2026?

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ có tổng thời gian dài 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ theo chế độ và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Kỳ nghỉ diễn ra từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Lịch nghỉ này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tin dự báo thời tiết Tết được người dân quan tâm đón đợi để chuẩn bị cho kế hoạch, lịch trình du xuân.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại do thời hạn dự báo xa nên mới chỉ có thể đưa ra dự báo xu thế thời tiết Tết, chưa thể nhận định cụ thể thời tiết từng ngày nghỉ.

"Chúng tôi mới chỉ có nhận định sơ bộ thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là nền nhiệt ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ trong giai đoạn Tết có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm ở mức 0,5 đến 1 độ C" - ông Hưởng nói.

Ông Hưởng cũng cho biết, dự báo về không khí lạnh, trong tháng 2 có khoảng 2 - 3 đợt. Ngay đầu tháng 2 đã có 1 đợt không khí lạnh. Tết Nguyên đán rơi vào giữa tháng 2 dương lịch. Trong những ngày còn lại của tháng 2 có khoảng 2 đợt nữa. Sau đợt gió mùa đông bắc ngày 31/1 - 1/2, các đợt không khí lạnh sau có cường độ không mạnh, ít khả năng gây rét đậm rét hại diện rộng ở miền Bắc.

"Như vậy sơ bộ thời tiết Tết ở Bắc Bộ khả năng tương đối ấm, Trung Bộ cũng ấm ít khả năng mưa. Thường giai đoạn Tết nền nhiệt ở Nam Bộ ở mức cao và xu hướng có thể xảy ra nắng nóng. Tuy nhiên lưu ý năm nay là chúng tôi đánh giá nền nhiệt ở Nam Bộ có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Vì thế khả năng xảy ra nắng nóng trong dịp Tết ở Nam Bộ không cao" - ông Hưởng phân tích.

Không ít lo ngại năm nay giai đoạn Tết có thể xuất hiện nồm ẩm ở Bắc Bộ. Về điều này, theo ông Hưởng, hiện tượng mưa nhỏ mưa phùn đã xuất hiện trong một số ngày gần đây ở Bắc Bộ.

"Còn nồm ẩm theo thống kê thường xuất hiện sau nửa cuối tháng 2, đầu tháng 3 là cao điểm nồm ẩm và có thể kéo dài sang tháng 4. Tết năm nay giữa tháng 2, có khả năng mưa nhỏ mưa phùn nhưng ít khả năng nồm ẩm" - ông Hưởng cho hay.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết, thông tin dự báo thời tiết Tết Nguyên đán sẽ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp chính thức khoảng trước ngày Tết ông Công ông Táo để người dân nắm bắt.

Đánh giá về thời tiết mùa đông năm nay, ông Hưởng cho rằng, mùa đông năm 2025 - 2026 có xu hướng ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Nền nhiệt toàn mùa đông phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C. Số ngày rét đậm rét hại trong mùa đông cũng ít hơn so với trung bình.