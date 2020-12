Tin mới nhất về bão số 14: Tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 120km về phía Nam, gió giật cấp 10

Nguy hiểm nhất là gió mạnh Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nguy hiểm nhất của bão số 14 là gió mạnh, đặc biệt khu vực Bình Thuận tới Ninh Thuận gió cấp 8-9. "Vùng biển từ Bình Thuận đến Ninh Thuận có gió rất mạnh, thậm chí ngoài này bão cấp 8 nhưng trong bờ có thể lên cấp 9, do kết hợp thêm với không khí lạnh chứ không chỉ thuần túy do bão" - ông Lâm lưu ý. Theo ông Lâm, mưa do ảnh hưởng của bão sẽ tập trung ở khu vực Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, sau đó mở rộng từ Bình Thuận đến Cà Mau và toàn bộ khu vực Nam bộ, tuy nhiên lượng mưa không lớn, dự báo từ 50-150mm.