Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2020 kéo dài đến khi nào?

Thứ Tư, ngày 16/12/2020 13:00 PM (GMT+7)

Một đợt không khí lạnh khác được dự báo sẽ tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc khiến thời tiết hanh khô, rét sâu kéo dài.

Miền Bắc rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng xuất hiện băng giá. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (16/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Lúc 6h sáng nay, nhiệt độ toàn khu vực miền Bắc đều rất thấp, ở ngưỡng rét đậm, một số nơi rét hại như: Hà Đông (Hà Nội) 11,8 độ C; Sa Pa là 6,8 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,1 độ C; thấp nhất sáng nay là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ còn 1,3 độ C…

Dự báo, hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trong chiều và đêm nay (16/12), không khí lạnh gây mưa nhỏ rải rác ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Ngày 16/12, ông Nguyễn Đức Hoà - Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2020. Đợt này ảnh hưởng trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ, nhất là các tỉnh vùng cao. Càng về tối nhiệt độ càng giảm, rét buốt ngày càng tăng lên.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ trong đợt rét này tập trung ở các vùng núi thuộc Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Trong xu thế nhiệt như vậy, một số nơi có độ cao trên 1.500m như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng) hay Fansipan (Lào Cai) có thể xuất hiện băng giá.

Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu nhận định, đợt rét đậm, rét hại này ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 22/12, sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Trao đổi thêm với PV, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay, khoảng đêm 18 sáng ngày 19/12, một đợt không khí lạnh khác tiếp tục được tăng cường xuống nước ta. Đặc điểm của đợt không khí lạnh này là khô nên ban ngày có nắng, độ ẩm thấp khiến cảm giác hanh khô khó chịu, đêm rét sâu.

“Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại. Dự báo, đêm về sáng ngày 22/12, nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa giảm xuống còn 2-4 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống 0-2 độ C. Một số nơi vùng núi cao ở phía Bắc khả năng xuất hiện sương muối phủ trắng”, ông Hải nhận định.

Nguồn: http://danviet.vn/dot-ret-dam-ret-hai-dau-tien-cua-mua-dong-2020-keo-dai-den-khi-nao-502020161212594386.htm