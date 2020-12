Liệu tuyết có rơi trong đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2020?

Thứ Ba, ngày 15/12/2020 13:00 PM (GMT+7)

Miền Bắc đang hứng đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2020 và nhiều người đang tò mò liệu có tuyết rơi hay không.

Miền Bắc hứng đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2020. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (15/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Lúc 6h sáng nay, nhiệt độ nhiều khu vực đồng loạt giảm sâu như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,2 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 9 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 10,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 11,4 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 13,6 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 13,8 độ C…

Dự báo, trong ngày hôm nay (15/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong sáng nay (15/12), ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2020 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Nhiều người dân đang tò mò, không biết liệu trong đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay liệu tuyết có rơi hay không?

Trả lời vấn đề này, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho rằng, mức độ nguy hại của đợt rét này chưa cao.

“Khu vực Sa Pa trong đợt này xuống thấp nhất khoảng 6-8 độ C, do đó ít có khả năng tuyết rơi. Tuy nhiên, đỉnh Fansipan có thể xuất hiện băng giá”, ông Hải nhận định.

Ông Hải cũng dự báo, khoảng đêm 18/12, một đợt không khí lạnh khô tăng cường xuống miền Bắc khiến thời tiết ngày nắng hanh, đêm rét sâu. Dự báo, đêm về sáng ngày 22/12, nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa giảm còn 2-4 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống 0-2 độ C.

“Một số nơi vùng núi cao ở phía Bắc khả năng xuất hiện sương muối phủ trắng. Thế nhưng đợt này có mưa tuyết hay không thì tôi chưa dám chắc vì dự báo mưa tuyết chỉ dám khẳng định trước 2 ngày”, ông Hải chia sẻ.

Nguồn: http://danviet.vn/lieu-tuyet-co-roi-trong-dot-ret-dam-ret-hai-dau-tien-cua-mua-dong-2020-502020151212583905.htm