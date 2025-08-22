Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp khẩn để ứng phó với bão Kajiki

Trưa 22-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức cuộc họp để triển khai công tác ứng phó sớm với áp thấp nhiệt đới đang chuẩn bị vào Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, sáng nay ông đã trao đổi với Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia và thấy rằng, dù hiện tại vùng áp thấp nhiệt đới này vẫn đang nằm ở ngoài khơi Philippines, tuy nhiên dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong những giờ tới, sau đó rất nhanh hình thành bão và di chuyển rất nhanh.

“Vì đây là cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông và đi rất nhanh, nếu chúng ta không chuẩn bị trước, không tính toán kỹ thì sẽ rất nguy hiểm...” - Thứ trưởng Hiệp cho biết.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp. Ảnh: AH

Thông tin tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết sáng nay, vùng áp thấp này đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo khoảng đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão, thành cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki).

Ông Khiêm cho biết, khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo ngày 24-8, khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Dự báo ngày 25-8 bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.

“Cách đây đúng một tháng, cơn bão số 3 ảnh hưởng đến nước ta. Cơn này cũng như thế, có khả năng ảnh hưởng đúng khu vực Thanh Hóa - Nghệ An rồi sâu trong khu vực này. Dự báo cơn này có thể sẽ tác động sâu hơn về phía nam so với cơn bão số 3”- ông Khiêm nhận định.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia báo cáo về diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão. Ảnh: AH

Theo ông Khiêm, cường độ cơn bão này có thể còn tăng cấp, di chuyển nhanh. Dự kiến ngày thứ hai tới (ngày 24-8) có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Do vậy, dự kiến khi cơn áp thấp nhiệt đới này vào Biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia sẽ phát luôn tin bão/áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.

Tiếp tục đưa nhận định, theo ông Khiêm, với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển bắc bộ và bắc trung bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An-Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 27-8 ở khu vực từ Thanh Hóa-TP. Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 01 đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên.

Các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.