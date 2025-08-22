Áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông chiều nay và mạnh lên thành bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (22/8), vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 22/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa); vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao 1,0-2,0m.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng vào Biển Đông trong chiều nay và sẽ mạnh lên thành bão số 5.

Ngoài ra, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 22/8 gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, hiện tại (vào lúc 3h sáng ngày 22/8) tâm áp thấp nhiệt đới đang ở phía Đông ven biển miền Trung của Philippines. Vào chiều tối ngày 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông sau đó sẽ mạnh lên thành cơn bão số 5. Dự báo bão sẽ đi theo hướng Tây vào miền Trung của Việt Nam.

"Vị trí tâm bão đổ bộ chưa thể xác định chính xác vào thời điểm này. Mọi người ở khu vực từ Quảng Ngãi tới Thanh Hóa lưu ý theo dõi cập nhật ở các bản tin tiếp theo", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.

Bão này khả năng cao cũng sẽ tạo ra vùng mưa tương đối rộng và lượng nước rất lớn do hiện tại bề mặt biển nóng và gió Đông đang chiếm ưu thế nên một lượng mây ẩm có thể bị đẩy theo sức ép quán tính của bão đi vào bờ trước khi tâm bão vào bờ. Ngày mai (23/8) khi vào biển Đông thì đường đi của bão sẽ rõ ràng hơn.

Bà con ngư dân đi biển lưu ý nên di chuyển vùng đánh bắt xuống vùng biển phía Nam (dưới vĩ tuyến 15) hoặc nên vào bờ trước 24/8. Dù đánh bắt ở phía Nam cũng nên lưu ý các cơn dông lốc cục bộ xảy ra ở phía Nam trong thời điểm có bão.

Bão có thể sẽ gây mưa lớn 300-400mm ở khu vực Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trong các ngày từ 25/8 - 27/8. Giai đoạn 22-24/8 là thời điểm phù hợp để hạ mức nước các hồ chứa ở thượng nguồn Bắc Trung Bộ và các hồ phía Bắc để đón lũ.