Cuộc đấu súng giúp Cuba chặn âm mưu 'tấn công khủng bố'

Sáng 25/2, một tàu tuần tra của biên phòng Cuba trong lúc thực thi nhiệm vụ ngoài khơi đảo Cayo Falcones, tỉnh Villa Clara, đã phát hiện một xuồng máy có nhiều dấu hiệu nghi vấn đang hoạt động trong lãnh hải nước này, cách tuyến đường thủy El Pino một hải lý (1,8 km) về phía đông bắc.

Xuồng máy này mang biển số FL7726SH, cho thấy phương tiện được đăng ký ở bang Florida, Mỹ. Tàu tuần tra Cuba, gồm 5 sĩ quan, đã tiếp cận, yêu cầu xuồng máy lạ dừng lại để xác định danh tính 10 người trên đó.

Khi các sĩ quan Cuba áp sát, những người trên xuồng bất ngờ nổ súng, khiến chỉ huy tàu tuần tra bị thương. Tổ tuần tra lập tức bắn trả, dẫn đến một cuộc đấu súng.

Một xuồng tuần tra của Cuba ở vùng biển phía bắc Havana hồi năm 2008. Ảnh: AFP

Sau cuộc đụng độ chớp nhoáng, lực lượng biên phòng Cuba bắn hạ tại chỗ 4 người trên xuồng. 6 người còn lại trúng đạn bị thương và được giới chức Cuba đưa đến bệnh viện chữa trị.

Khi khám xét chiếc xuồng máy, giới chức phát hiện hàng loạt súng trường, súng bắn tỉa, súng ngắn, bom xăng, áo chống đạn, ống nhòm và đồ ngụy trang, Bộ Nội vụ Cuba cho biết. Đây là dấu hiệu cho thấy nhóm người trên xuồng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiến hành cuộc xâm nhập vũ trang trái phép vào lãnh hải Cuba.

Theo truyền thông Mỹ, chiếc xuồng máy do hãng Pro-Line sản xuất năm 1981, có chiều dài hơn 7 m, thường được dùng cho câu cá thể thao ngoài khơi. Loại phương tiện này có sức chứa từ 8 đến 10 người.

Fox News đưa tin chủ xuồng máy là một cư dân ở Miami, bang Florida. Người này neo xuồng tại bến đỗ du thuyền tại quần đảo Florida Keys và đã trình báo phương tiện bị mất cắp với chính quyền địa phương.

Từ nhân viên giao hàng, tài xế đến nghi phạm khủng bố

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío cho biết toàn bộ người trên xuồng là công dân Cuba sinh sống tại Mỹ.

6 người bị bắt gồm Amijail Sanchez Gonzalez, Leordan Enrique Cruz Gomez, Conrado Galindo Sariol, Jose Manuel Rodriguez Castello, Cristian Ernesto Acosta Guevara và Amijail Sanchez Gonzalez.

Lời khai ban đầu cho thấy họ có ý định "xâm nhập Cuba với mục đích khủng bố". Đa số có lý lịch hoạt động tội phạm và bạo lực, trong đó hai người đã bị Cuba đưa vào danh sách truy nã với cáo buộc "thúc đẩy, lên kế hoạch, tổ chức, tài trợ, hỗ trợ hoặc thực hiện hành vi khủng bố".

Tuy nhiên, cũng có những người tưởng như có cuộc sống rất bình thường ở Mỹ, trong đó có Conrado Galindo Sariol. Maria de Jesus Galindo, con gái ông này, cho hay bố mình đã ngoài 50 tuổi, đến Mỹ 10 năm trước và chưa từng quay lại Cuba. Bình thường, người đàn ông này làm công việc giao hàng cho Amazon tại ngoại ô thành phố Miami.

Hai bố con vẫn liên lạc vài ngày trước, nên cô đã rất bất ngờ khi thấy tên của ông xuất hiện trong bản tin về nhóm vũ trang xâm nhập trái phép vào Cuba. "Đây là một cú sốc. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra", cô nói với Washington Post.

Theo AP, Conrado Galindo Sariol từng trả lời phỏng vấn một trang tin ở Mỹ hồi tháng 6/2025, tuyên bố muốn hỗ trợ "cuộc đấu tranh của người Cuba, đặc biệt là ở khu vực phía đông quốc đảo".

Vị trí xảy ra đấu súng ngày 25/2. Đồ họa: WP

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết 4 tay súng bị tiêu diệt là Roberto Alvarez Avila, Pavel Alling Pena, Michael Ortega Casanova, Ledian Padron Guevara và Hector Duani Cruz Correa.

Thân nhân của Michel Ortega Casanova cho biết ông ta sống ở Mỹ hơn 20 năm, làm công việc bình thường là tài xế xe tải. Tuy nhiên, người đàn ông này gần đây sa đà vào cái gọi là "hành trình cực đoan theo đuổi tự do cho Cuba", theo Misael Ortega Casanova, người thân của ông ta.

"Họ bị ám ảnh đến mức không nghĩ đến hậu quả hay mạng sống của mình", Misael nói, thêm rằng không ai trong gia đình biết về kế hoạch của Michel.

Ngoài nhóm trên tàu, Cuba còn bắt thêm một nghi can trên lãnh thổ nước này là Duniel Hernandez Santos, người bị nghi là "được phái đến từ Mỹ" để đón nhóm xâm nhập. Bộ Nội vụ Cuba cho biết người này đã thừa nhận hành vi và quá trình điều tra đang tiếp tục.

Giới chức Mỹ xác nhận hai người trên xuồng cao tốc xâm nhập lãnh hải Cuba là công dân Mỹ, gồm một người thiệt mạng và một người bị thương. Người thứ ba đang sở hữu thị thực K-1. Đây là visa cho phép hôn phu hoặc hôn thê của công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này để kết hôn. Sau khi đến Mỹ, họ phải kết hôn trong vòng 90 ngày. Những người khác có thể là thường trú nhân hợp pháp.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chính phủ nước này không liên quan đến sự việc và Washington đang điều tra.

Dù vậy, sự việc có thể khiến quan hệ Cuba - Mỹ gia tăng căng thẳng. Washington từ hồi tháng 1 đã chặn gần như toàn bộ các chuyến hàng dầu mỏ tới quốc đảo vùng Caribe, gây thiếu hụt nhiên liệu, ảnh hưởng tới giao thông và đe dọa an ninh năng lượng Cuba.

"Đây không phải là sự việc riêng lẻ", Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Fernandez de Cossio nói. "Đất nước chúng tôi trong hơn 60 năm qua đã phải đối phó với vô số hành động khủng bố, xâm lược, phần lớn được tổ chức, cung cấp tài chính và tiến hành từ lãnh thổ Mỹ".

Chính phủ Cuba đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng xuồng cao tốc từ Mỹ xâm nhập trái phép vào lãnh hải nước này. Bang Florida chỉ cách Cuba khoảng 160 km. Đây là khu vực có nhiều người Cuba mang quan điểm chống chính phủ sinh sống.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tuyên bố Cuba "sẽ tự vệ với lòng quyết tâm, sự cứng rắn trước mọi hành động khủng bố và lính đánh thuê nhằm vào chủ quyền và ổn định quốc gia".

"Đây là điều đã được khẳng định nhiều lần và sẽ tiếp tục được nhắc lại", ông Diaz-Canel viết trên mạng xã hội X.