Xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông sau khi ly hôn, chị P.T.C.L. đã sử dụng các tài khoản Facebook, Messenger đăng tải bài viết, hình ảnh, bình luận và chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, bịa đặt về người yêu của chồng cũ. Hành vi này ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, cuộc sống và công việc của người bị đăng tải thông tin.

Phạt 12,5 triệu đồng người phụ nữ bịa đặt về người yêu của chồng cũ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Công an xã Tam Dương (Phú Thọ) ra quyết định xử phạt hành chính chị P.T.C.L. số tiền 12,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm của người dùng khi tham gia mạng xã hội. Mâu thuẫn cá nhân cần được giải quyết bằng thái độ bình tĩnh, văn minh, không sử dụng mạng xã hội để trả đũa, bôi nhọ hoặc gây tổn hại đến người khác.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin; không phát tán nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Khi xảy ra tranh chấp, cần lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp, tránh hành động theo cảm xúc nhất thời.

Trường hợp bị vu khống, xúc phạm hoặc phát tán thông tin sai sự thật, người dân cần lưu giữ tài liệu, hình ảnh, dữ liệu liên quan và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Mỗi người cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia không gian mạng. Một bài viết, bình luận hay lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, đồng thời khiến người đăng tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.