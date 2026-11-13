Vụ nhiều hiệu trưởng ở Huế xin từ chức: 5 người tung tin sai sự thật bị phạt 62,5 triệu đồng

Ngày 13/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xác minh và làm việc với 5 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các trường hợp gồm H.T.N.N (SN 1999, trú tại phường An Cựu), N.T.T.B (SN 1997, trú tại phường Kim Long), Đ.T.K.L (SN 2003, trú tại phường Thủy Xuân), N.P.T (SN 2009, trú tại xã Hương An) và N.T.T.U (SN 1998, trú tại phường Phú Xuân).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế làm việc với các trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ nhiều hiệu trưởng xin từ chức. Ảnh: H.N.

Theo cơ quan công an, lợi dụng việc nhiều hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn TP Huế viết đơn xin từ chức, một số tài khoản Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Đáng chú ý, các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Những thông tin này được trình bày dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều, lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến người tiếp nhận dễ hiểu nhầm và tin rằng đó là sự thật.

Một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt tương tác, phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, có trường hợp dù không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn chia sẻ thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc, 5 trường hợp đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi được cơ quan công an phân tích, phổ biến các quy định pháp luật, những người này nhận thức được tác động tiêu cực từ hành vi của mình và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt các trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật với tổng số tiền 62,5 triệu đồng. Ảnh: H.N.

Căn cứ quy định tại Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ báo chí, cơ quan chức năng và các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận suy diễn, thêm thắt hoặc lan truyền nội dung chưa được xác thực, nhất là những thông tin liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, người dân cần phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý, không tiếp tục chia sẻ hoặc bình luận khiến thông tin vi phạm lan truyền rộng hơn.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương xác minh, làm việc với những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định pháp luật.