Công an TP Huế tiếp tục xử lý 4 chủ tài khoản tung tin sai sự thật trên mạng

Ngày 14/11, Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế cho biết, qua rà soát, xác minh trên không gian mạng, đơn vị vừa phát hiện thêm 4 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan vụ việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn xin từ chức.

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế làm việc với những người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan vụ việc một số hiệu trưởng trường tiểu học tại Huế xin từ chức.

Các trường hợp gồm H.T.N.H (SN 1992, trú phường Thủy Xuân); H.T.N (SN 1993, trú phường Thuận Hóa); B.M.Q (SN 2005, trú phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (SN 1990, trú phường An Cựu), cùng ở TP. Huế.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, cả 4 trường hợp thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Trước đó, chiều 13/11, lực lượng chức năng đã làm việc và xử phạt 5 trường hợp có hành vi lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn TP. Huế xin từ chức để đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Những nội dung này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan.

Như vậy, trong hai ngày 13 và 14/11, lực lượng chức năng thuộc Công an TP. Huế đã phát hiện, xử lý 9 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan vụ việc trên.

Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế hiện tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc để xử lý theo quy định pháp luật.