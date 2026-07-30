Tìm thấy 150 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng sau 3 tuần

Ngày 29/7, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM dựng nhà bạt trên rãnh khai quật thứ hai nhằm tránh nước mưa và đất đá tràn xuống. Sau khi mở rộng rãnh dài khoảng 20 m, bóc tách 20 m3 đất, lực lượng chức năng phát hiện thêm 6 hài cốt.

Từ khi bắt đầu khai quật ngày 6/7, đơn vị đã mở hai rãnh dài khoảng 20 m và 30 m, sâu 2-4 m, tại khu vực cạnh nhà truyền thống của công viên và vị trí cách đó khoảng 50 m.

Đội quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại rãnh đào thứ hai ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Đình Văn

Tổng cộng 150 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, cùng hàng chục di vật như súng AK, đạn, nhẫn, bút bi. Trong đó, di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được trao cho gia đình tại Long An ngày 26/7.

Bộ Tư lệnh TP HCM đang chuẩn bị di dời bia tưởng niệm phía trước rãnh khai quật đầu tiên để mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập những hài cốt còn lại.

Công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành, còn gọi là nghĩa địa Chí Hòa - Sài Gòn. Qua đối chiếu tài liệu, lời kể nhân chứng và khảo sát bằng radar xuyên đất, lực lượng chức năng phát hiện các dấu hiệu bất thường và khoanh vùng khai quật.

Hoạt động tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng thuộc "Chiến dịch 500 ngày đêm", diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính từ 18.000 mẫu sinh phẩm.