Vụ 5 người bị sát hại ở Thái Lan: Nghi phạm khai có thể còn nạn nhân khác

Chatchanan Paen-iam, 23 tuổi, biệt danh "Fluke", đã được đưa vào diện bảo vệ nhân chứng và đang bị tạm giữ riêng tại đồn cảnh sát Najomtien, huyện Sattahip, tỉnh Chon Buri.

Chatchanan được áp dụng biện pháp bảo vệ đặc biệt vì lý do an toàn. Nghi phạm khai băng nhóm có thể còn giết những nạn nhân khác, ngoài hai chị em người Nga và gia đình người Thái Lan.

Chatchanan đã bị Pol Col Pasakorn Paijit, Trưởng bộ phận điều tra cảnh sát tỉnh Chon Buri, thẩm vấn hơn 3 giờ. Cảnh sát dự kiến tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm về các vụ giết người, những người có thể liên quan khác về hoạt động cho vay nặng lãi và đòi nợ có thể dẫn đến vụ sát hại gia đình người Thái.

Chatchanan là một trong 4 nghi phạm bị bắt trong vụ án được cảnh sát điều tra theo hướng giết người hàng loạt.

Hai nghi phạm khác là Thana "Pong" Kerdthong, 43 tuổi và Thongchai "Thong" Srinil, 39 tuổi, bị bắt tại tỉnh Sa Kaeo hôm 31/7.

Thana bị cáo buộc sát hại hai chị em người Nga Diana Nazimova, 22 tuổi và Roman Nazimova, 17 tuổi, cùng một gia đình Thái Lan gồm bố mẹ và con gái. Nghi phạm này còn bị cáo buộc cưỡng hiếp cô con gái 18 tuổi của gia đình.

Theo Cục Cải huấn Thái Lan, Thana từng chấp hành án tù 7 năm 7 tháng 25 ngày vì tội mưu sát cùng các tội liên quan đến súng và ma túy, được trả tự do ngày 5/6.

Nghi phạm thứ tư là Atsadang Chuwong, 25 tuổi.

Các nghi phạm đối mặt với các cáo buộc bao gồm giết người có chủ đích, giấu xác, hiếp dâm, cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí và chất nổ.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul (áo xanh da trời) cùng cảnh sát đến hiện trường vụ án. Ảnh: Royal Thai Police

Ngày 2/8, Cảnh sát tỉnh Chon Buri gửi lời xin lỗi đến gia đình của ba nạn nhân người Thái vì đã không cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về cuộc điều tra; đồng thời khẳng định các sĩ quan vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án và cam kết đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi thân nhân các nạn nhân cho biết nhận được rất ít thông tin sau khi trình báo ba người mất tích vào ngày 27/6, chỉ biết được rằng họ đã bị sát hại và chôn xác trong rừng từ cuộc điều tra vụ án hai chị em người Nga.