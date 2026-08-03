Vì sao “giang hồ mạng” Khánh Sky bị công an bắt?

Theo VOV, Viện KSND Khu vực 7 tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Khánh Sky (tức Nguyễn Văn Hợi, 34 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Xác minh ban đầu của cơ quan Công an cho thấy, ngày 29/7, Khánh Sky đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp (được biết đến với cái tên "Vua Quạt") tại xã Tam Giang (Bắc Ninh) và livestream khoảng 15 phút, dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra gặp.

Đi cùng Khánh Sky còn có Hồ Văn Khoa (34 tuổi, quê tại xã Sóc Sơn, Hà Nội; trú phường Bắc Giang, Bắc Ninh).

"Khánh Sky" Nguyễn Văn Hợi tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Buổi phát trực tiếp của Khánh Sky nhanh chóng thu hút lượng tương tác hơn 200.000 lượt xem cùng lúc, gây mất an ninh trật tự và xôn xao dư luận. Sau đó, Khánh Sky đã đăng video cởi trần xin lỗi, nhưng vẫn bị lực lượng chức năng mời lên làm việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện gia đình "Vua Quạt" đã chính thức gửi đơn tố giác hành vi của Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa đến các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định truy tìm người đối với Hồ Văn Khoa để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan vụ việc có dấu hiệu "Gây rối trật tự công cộng".

Hồ Văn Khoa và quyết định truy tìm người. Ảnh: CACC

Theo quyết định truy tìm của công an, hiện không rõ Khoa đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện Hồ Văn Khoa thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc liên hệ điều tra viên Ngô Xuân Hải qua số điện thoại 0987.050.666.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.