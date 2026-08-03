Nga úp mở khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các đồng minh

Một vụ phóng tên lửa của Nga. Ảnh AP

Đại diện thường trực của Nga tại CSTO, ông Viktor Vasilyev đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik.

Ông Vasilyev lưu ý rằng, trong số các thách thức và mối đe dọa hiện nay đối với an ninh tập thể của CSTO, chiến lược này đề cập đến “khả năng gia tăng số lượng các quốc gia sở hữu tiềm lực hạt nhân quân sự, cũng như sự phổ biến của vũ khí hủy diệt hàng loạt và các phương tiện mang loại vũ khí này".

“Các văn kiện được thông qua nhằm triển khai chiến lược này, cũng như Học thuyết quân sự của Liên bang Nga, cho phép khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, trong đó có việc sử dụng để bảo vệ các đồng minh của mình trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công”, ông Vasilyev đưa ra tuyên bố trên khi trả lời câu hỏi liệu tương tự như việc triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus, Nga có thể, đưa vũ khí hạt nhân của mình tới các quốc gia thành viên khác của CSTO hay không.

Trước đó, ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của ấn phẩm Thụy Sĩ cũng nhấn mạnh rằng, Nga chỉ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân khi sự tồn vong của đất nước bị đe dọa.

Nga có thể tiếp tục đạt thành tựu trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt mà không cần sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Peskov khẳng định trong cuộc phỏng vấn của phương tiện truyền thông Thụy Sĩ.

"Chúng tôi có thể cho phép tiếp tục chiến dịch với kết quả tích cực có lợi cho chúng tôi mà không cần đến vũ khí hạt nhân, và chúng tôi đang làm như vậy", ông Peskov thông báo, nêu ví dụ là việc kiểm soát Konstantinovka gần đây ở CHND Donetsk.

Ngày 3 tháng 7 Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội Nga đã giải phóng hoàn toàn Konstantinovka. Ông Putin nhận định, kết quả với Konstantinovka là chìa khóa để giải phóng toàn bộ lãnh thổ CHND Donetsk, lưu ý rằng thành tựu này mở ra con đường trực tiếp để thẳng tiến tới Sloviansk và Kramatorsk.