Bắt giang hồ mạng 'Khánh Sky'

Trước đó, theo nội dung đoạn livestream lan truyền trên mạng xã hội, Khánh Sky cùng một số người, trong đó có Hồ Văn Khoa, xuất hiện trước cổng nhà xưởng của TikToker Vua Quạt. Trong khoảng 15 phút phát trực tiếp ngày 29/7, Khánh Sky nhiều lần lớn tiếng gọi tên, yêu cầu Vua Quạt ra gặp mặt, cho rằng đối phương khóa cửa, trốn trong phòng và liên tục đưa ra những lời lẽ thách thức.

Mặc dù nhiều lần bị gọi tên, TikToker Vua Quạt không xuất hiện. Khánh Sky còn yêu cầu đối phương phải ra xin lỗi và có phát ngôn với nội dung thách thức, coi thường pháp luật: "Cùng lắm đi tù".

Khi biết gia đình Vua Quạt đã trình báo cơ quan Công an, Khánh Sky cùng nhóm đi cùng nhanh chóng lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Văn Hợi (biệt danh "Khánh Sky").

Đáng chú ý, sau vụ việc, Khánh Sky tiếp tục livestream xin lỗi lãnh đạo các cấp của tỉnh Bắc Ninh. Người này cho rằng do đã sử dụng rượu, bia nên không làm chủ được hành vi, dẫn đến vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và mong được cơ quan chức năng cùng người dân bỏ qua.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Khoa là người đi cùng "giang hồ mạng" Khánh Sky đến xưởng của TikToker Vua Quạt, chửi bới, đe dọa và livestream trên mạng xã hội.