Tổng thống Brazil tham gia tranh cử lần thứ 7

Tổng thống Lula da Silva được những người ủng hộ chào đón khi ông tham dự đại hội của Đảng Lao động tại Sao Paulo ngày 2-8

Phát biểu tại Đại hội của Đảng Lao động, Tổng thống Lula khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng và bảo vệ các nguồn tài nguyên chiến lược của Brazil.

Ông nhấn mạnh các nguồn khoáng sản quý hiếm của Brazil phải được khai thác trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia. "Không có người Trung Quốc, người Mỹ hay người Pháp nào được phép động đến những nguồn tài nguyên này nếu không tôn trọng chủ quyền của Brazil" - ông Lula tuyên bố.

Cuộc bầu cử năm nay được đánh giá sẽ diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt và chịu tác động từ nhiều yếu tố quốc tế.

Đối thủ chính của ông Lula là Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Theo AP, ông Flavio Bolsonaro nhận được sự ủng hộ công khai từ một số thành viên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Argentina Javier Milei và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Lula tiếp tục nhấn mạnh các cam kết giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập thấp và triển khai chương trình xóa nợ cho người dân. Đây được xem là những chính sách giúp tỷ lệ ủng hộ dành cho ông cải thiện trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, giới chức Brazil cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ xuất hiện các chiến dịch thao túng thông tin trên mạng xã hội và sử dụng tài khoản tự động nhằm gây ảnh hưởng đến cử tri cũng như làm suy giảm niềm tin đối với hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Tổng thống Lula khẳng định ưu tiên của ông là bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời nhấn mạnh không mong muốn đối đầu với Mỹ và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác lớn, trong đó có Trung Quốc.