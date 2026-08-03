Trực ban hình sự Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển trụ sở mới

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có thông báo về việc chuyển trụ sở Trực ban hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo đó, từ ngày 15/8/2026, trụ sở Trực ban hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an được chuyển từ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, Hà Nội về số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 069.225.1860.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để các cơ quan, đơn vị và công dân biết, liên hệ công tác.

Trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng. Ảnh: Đ.X.

Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 28/2020/TT-BCA quy định về tổ chức việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như sau:

Tổ chức việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Cơ quan điều tra của Công an nhân dân phải tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, người phạm tội tự thú, đầu thú, người bị bắt trong trường hợp đang có quyết định truy nã, các trường hợp phạm tội quả tang; tiếp nhận hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hồ sơ vụ án hình sự do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến; tiếp nhận hồ sơ đăng ký bào chữa cho người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can; tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức thực hiện công tác trực ban hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 28/2020/TT-BCA quy định thì trụ sở trực ban hình sự phải bố trí ở địa điểm thuận tiện, dễ nhận biết, có gắn biển "TRỰC BAN HÌNH SỰ" nền màu xanh, chữ màu trắng, ghi rõ tên Cơ quan, số điện thoại liên hệ, có đặt hộp thư tố giác, tin báo về tội phạm và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để cơ quan, tổ chức, quần chúng nhân dân biết.

Các đơn vị khi tổ chức công tác trực ban hình sự phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện đảm bảo cho công tác trực ban hình sự và tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Tại trụ sở trực ban hình sự phải niêm yết công khai nội quy tiếp công dân, tên cán bộ trực ban, thời gian, quy trình làm việc. Cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ trực ban hình sự phải có kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng xử lý các tình huống, am hiểu các quy định của pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.