Công an truy tìm Hồ Văn Khoa, người đi cùng Khánh Sky livestream chửi Vua Quạt

Tối ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định truy tìm người đối với Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo quyết định do Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ký, Hồ Văn Khoa hiện không rõ đang ở đâu. Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân phối hợp truy tìm. Khi phát hiện đối tượng, cần thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc điều tra viên thụ lý vụ việc để xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ, Hồ Văn Khoa có nơi thường trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội và từng tạm trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Công an phát lệnh truy tìm Hồ Văn Khoa sau vụ Khánh Sky đến xưởng Vua Quạt. Ảnh: H.N

Trước đó, Hồ Văn Khoa được xác định là người đi cùng Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, còn gọi là Khánh Sky) đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp, thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Vua Quạt, tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, nhóm người này bị cho là đã có hành vi dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa, đồng thời quay video và phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội. Sau sự việc, gia đình ông Trần Đình Tiệp đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc được cho xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa Bùi Xuân Huấn, tức Huấn “Hoa Hồng”, và ông Trần Đình Tiệp liên quan đến hoạt động từ thiện.

Cụ thể, trong một buổi livestream trước đó, Huấn “Hoa Hồng” tuyên bố nếu có người chuyển tiền ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, anh sẽ đóng góp số tiền gấp ba lần khoản ủng hộ đó.

Sau phát ngôn này, ông Trần Đình Tiệp công khai chứng từ chuyển 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Lai Châu. Sau đó, cơ quan tiếp nhận có thư cảm ơn doanh nghiệp của gia đình ông Tiệp về tổng số tiền hỗ trợ 1,1 tỷ đồng. Thông tin này khiến nhiều người trên mạng xã hội kỳ vọng Huấn “Hoa Hồng” sẽ thực hiện cam kết đóng góp số tiền tương ứng khoảng 3 tỷ đồng như tuyên bố trước đó.

Tuy nhiên, Huấn “Hoa Hồng” sau đó cho biết sẽ không thực hiện tuyên bố ban đầu, với lý do không muốn hoạt động từ thiện bị biến thành một hình thức “cá cược”.

Mâu thuẫn và tranh cãi giữa các bên tiếp tục leo thang căng thẳng khi Khánh Sky cùng Hồ Văn Khoa tham gia vào cuộc, liên tục đăng tải nội dung công kích ông Tiệp trước khi trực tiếp tìm đến tận nơi để gây hấn.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.