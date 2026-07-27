Ngày về với đồng đội của liệt sĩ biên giới phía Bắc

Sau những ngày tạm an nghỉ tại nhà chờ của Đội Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang ở xã Thanh Thủy, ngày 26/7, 34 liệt sĩ lần lượt được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (xã Vị Xuyên) an táng. Trong số này, một hài cốt liệt sĩ từ thời chống Pháp, còn lại là hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc trước năm 1989.

Các liệt sĩ được đưa về từ vách núi, hang sâu trên điểm cao dọc biên giới Vị Xuyên - nơi từng là chiến trường khốc liệt những năm 1984-1989. Thống kê từ ngày 15/3 đến hết 13/7, Đội Tìm kiếm và quy tập đưa về 51 hài cốt liệt sĩ, trong đó 28 hài cốt đơn và 5 mộ tập thể xác định có 23 hài cốt.

Quãng đường từ Thanh Thủy về nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên dài gần 40 km, đoàn xe quân sự đi qua các bản làng vùng biên. Trên mỗi xe quân sự đều có đội tiêu binh làm nhiệm vụ. Đoàn xe quân sự đưa liệt sĩ đi qua phố phường thị xã Hà Giang cũ, nay là một phường thuộc tỉnh Tuyên Quang. Những năm ấy, ngược hướng dòng người sơ tán về xuôi, từng đoàn xe chuyển quân, đạn dược lên trận địa để bảo vệ biên cương phía Bắc.

Hai bên đường, người dân cầm cờ đưa tiễn đoàn xe đưa liệt sĩ về nghĩa trang Vị Xuyên.

Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, hàng nghìn người lính đi về "lò vôi thế kỷ" - cao điểm 685 không hẹn ngày về. Hơn 4.000 người đã nằm lại và hàng nghìn hài cốt liệt sĩ trong số này đến nay vẫn đang được tìm kiếm, quy tập.

Lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ được UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể chiều 26/7. Các lãnh đạo bộ, ban ngành Trung ương cùng tham dự.

"Trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên, nơi được ví như lò vôi thế kỷ, thác gọi hồn bởi sự khốc liệt của bom đạn và hy sinh chưa từng có. Trên từng điểm cao, từng vách đá, tấc đất nơi đây, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu với ý chí một tấc không đi, một ly không rời, với quyết tâm sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử... Có những người ra đi khi chưa kịp lập gia đình, chưa một lần trở về thăm quê. Sự hy sinh ấy đã góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ sự bình yên cho đất nước, để các thế hệ hôm nay và mai sau được sống trong hòa bình, độc lập và phát triển", điếu văn có đoạn.

Những cựu chiến binh tiễn biệt đồng đội lần cuối trước lễ truy điệu.

Đội danh dự nâng vòng hoa kính viếng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (trái), cùng ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, thực hiện nghi thức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên rộng hơn 11 ha, là nơi an nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ. Nghĩa trang được xây dựng năm 1990, hoàn thành năm 1991 sau cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc (1979-1989) để tôn vinh và ghi nhớ những anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Sau nhiều năm nằm lại biên cương, những người lính được an táng cạnh đồng đội.

Nghĩa trang Vị Xuyên những ngày tháng 7 đón hàng nghìn lượt cựu chiến binh, thân nhân, cá nhân, tổ chức viếng thăm và thắp hương tri ân liệt sĩ.

Chiến dịch "500 ngày đêm" được triển khai nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27/7/2027. Sau bốn tháng, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập 1.500 hài cốt và phát hiện 7 mộ tập thể. Cả nước cũng đã lấy hơn 73.000 mẫu tại các phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 trường hợp đủ điều kiện phân tích. Khoảng 8.500 ha đất đã được rà phá bom mìn; riêng vùng lõi Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, hơn 3.500 ha được xử lý, đạt trên 80% kế hoạch.