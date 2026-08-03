Theo tin từ Cục cảnh sát giao thông (CSGT), Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã dừng xe, xác minh, xử lý đối với xe ô tô khách BKS 18B-013.XX đang di chuyển trên Quốc lộ 1A, do anh N.V.P, sinh năm 1968, trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình điều khiển lưu thông từ Ninh Bình lên Bến xe Giáp Bát.

Phạt 33 triệu đồng với xe khách chở gần gấp đôi số người quy định. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, CSGT đã phát hiện trên xe chở 51/29 người, vượt quá 22 người.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt đối với lái xe về hành vi vi phạm: Điều khiển xe ô tô chở khách chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (51/29 người), theo khoản 2 điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024, số tiền là 11.000.000đ và trừ 04 điểm GPLX.

Tiếp đó, lập biên bản đối với chủ xe ô tô khách 18B-013.XX là anh P.V.Đ, sinh năm 1964, trú tại xã Nam Ninh, Ninh Bình với hành vi vi phạm: Để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP được quy định tại khoản 5 điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024.

Phạt tiền 22.000.000đ và tước phù hiệu hợp đồng 02 tháng.